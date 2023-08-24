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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

حزب حماة الوطن: انضمام مصر لمجموعة البريكس نجاح جديد للاقتصاد الوطني

الفريق جلال الهريدى
الفريق جلال الهريدى ، رئيس حزب حماة الوطن

رحب حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، بانضمام مصر لواحدة من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم وهي "مجموعة البريكس" والتي تستهدف تحويل التجارة إلى عملات بديلة سواء وطنية أو إنشاء عملة مشتركة بما يساهم في تعزيز التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات.

وقال الحزب فى بيان صحفى له إن عضوية مصر في تجمع البريكس يمثل نجاحا جديدا للاقتصاد الوطني، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بفضل السياسات الاقتصادية، التي أدت لتحسين مؤشرات الأداء في الفترة الأخيرة.

وأكد أن نجاح مصر في الانضمام لهذا التجمع يساهم بشكل كبير في توفير مصادر تمويل واستثمارات من مصادر مختلفة بما يؤدي لمزيد من الاستقرار الاقتصادي.

وشدد الحزب على  أن الانضمام لمجموعة البريكس، يعمل على تخفيف هيمنة الدولار، بما يساهم في دعم عمليات الاستيراد الخارجي، لاسيما المواد الخام التي تدعم التصنيع المحلي.

وأعلن حزب حماة الوطن تأييده كافة المساعي التي تقوم بها القيادة السياسية لوضع مصر في مكانتها الطبيعية بين دول العالم، لاسيما في التجمعات الاقتصادية العملاقة، والتي تؤدي في النهاية لتحسين الأوضاع بما ينعكس إيجابيا على حياة المواطنين.

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حزب حماة الوطن الفريق جلال الهريدي التجارة التبادل التجاري الرئيس عبد الفتاح السيسي

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