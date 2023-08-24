سيارات مستعملة بـ 250 ألف جنيه للبيع| صور

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من أنواع السيارات المستعملة التي يرغب في شرائها الكثير من المواطنين المصريين، وخصوصا بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مبرر، بالإضافة إلي أن الموزعين والوكلاء لا يتواجد لديهم طرازات سيارات موديل 2023 ، وإذا تم توافرها يوضع علي أسعارها زيادات غير معقولة .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر سيارة ميتسوبيشي لانسر، وسكودا اوكتافيا A4، وشيفروليه افيو، ومرسيدس A150، وبيجو 307 ، داخل سوق السيارات المصري للمستعمل :



1- بيجو 307 الـ SUV

زودت سيارة بيجو 307 موديل 2007 بمحرك سعة 1500 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الأسود، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 140 كم/ساعة، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية لمدة سنة .

بيجو 307 الـ SUV

تباع بيجو 307 موديل 2007 التي تنتمي الي فئة السيارات الـ SUV بسوق السيارات المصري بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

2- مرسيدس A150 العائلة

تعرض سيارة مرسيدس A150 العائلة موديل 2005 للبيع باللون الأسود، وتمتلك محرك سعة 1500 سي سي، وبها علبة تروس مانيوال، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، بها رخصة سارية .

مرسيدس A150 العائلة سعرها في سوق السيارات المستعمل

مرسيدس A150 العائلة سعرها في سوق السيارات المستعمل المصري يصل الي 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة .

3- شيفروليه أفيو موديل 2012

تنتمي سيارة شيفروليه أفيو موديل 2012 الي فئة السيارات السيدان، وتعرض للبيع باللون الفضي، وبها محرك سعة 1600 سي سي ، وتمتلك علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت شيفروليه أفيو من قطع مسافة تصل الي 160 كم/ساعة، وبها رخصة سارية لمدة عام ، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

شيفروليه أفيو موديل 2012

تتوافر سيارة شيفروليه أفيو موديل 2012 بسوق المستعمل للبيع بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة محرك السيارة .

4- سكودا اوكتافيا A4 السيدان

تنتمي سيارة سكودا اوكتافيا A4 الي فئة السيارات السيدان ، وتمتلك محرك سعة 1600 سي سي، وبها علبة تروس مانيوال، وتمكنت أوكتافيا من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها رخصة سارية، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

سكودا اوكتافيا A4 موديل 1998

تأتي سيارة سكودا اوكتافيا A4 موديل 1998 بسوق السيارات بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة، وحالة محركها .

5- ميتسوبيشي لانسر موديل 1997

تباع ميتسوبيشي لانسر موديل 1997 باللون الأزرق، وتملك محرك سعة 1300 سي سي، وتنقل قوتها الي العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 140 كم/ساعة، وبها رخصة سارية لمدة عام، ويوجد بها دهانات خارجية .

ميتسوبيشي لانسر موديل 1997

ميتسوبيشي لانسر موديل 1997 في سوق المستعمل سعرها يصل الي 160 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .