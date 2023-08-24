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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحلام تجري البروفات الأخيرة قبل حفل جدة

بروفات أحلام
بروفات أحلام

حرصت الفنانة أحلام، على عمل بروفات خاصة مع فرقتها الموسيقية استعدادا لحفلها المنتظر مساء غدا الجمعة على مسرح بنش مارك بجدة.

ووضعت أحلام خلال البروفة قائمة بالأغاني التى تقدمها على المسرح وعلى رأسها وياك وياك وعيوني بس وحزين ونجحنا وياليل ياجامع.

 

 أسعار تذاكر الحفل

أعلنت الشركة المنظمة لحفل لفنانة الإماراتية أحلام الشامسي عن أسعار تذاكر حفلها بالسعودية .


تنوعت فئات تذاكر حفل الفنانة الإماراتية أحلام بين ثلاث فئات، وهي على النحو التالي:

الفئة الأولى Gold بـ 1950 ريال سعودي أي تعادل 16000 جنيهًا.

الفئة الثانية Silver بـ 850 ريال سعودي أي تعادل7000 جنيهًا.

الفئة الثالثة Bronze بـ 550ريال سعودي أي تعادل 4500 جنيهًا.

الفئة الرابعة تصل سعرها إلى 350 ريال سعودي أى تعادل 2884 جنيهًا

حفل أحلام

أحيت المطربة أحلام، حفلا غنائيا ضخما على مسرح أبو بكر سالم بالرياض، بصحبة فرقتها الموسيقية بقيادة الموسيقار وليد الفايد.

وظهرت أحلام خلال الحفل بإطلالة مختلفة وغريبة وتحديدا فى الإكسسوارات التى ظهرت بها على المسرح ومن أهمها الحلق الذي كان يبدو غريبًا بعض الشىء.

الجمهور يسخر من أحلام
وبعد تداول صور أحلام على صفحات السوشيال ميديا وتحديدا فيس بوك انهالت عليها كثير من التعليقات الساخرة بسبب حجم الحلق والذى لا يتناسب مع إطلالتها، مما جعل البعض يسخر منها بتعليقات سلبية كان أهمها أنه فى حجم النجف وليس حلق.

 

الفنانة احلام احلام مسرح بنش مارك جدة

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