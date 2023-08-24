مصرف لبنان المركزي يكشف عن مفاجأة بخزائنه | ما هي؟

قال مصرف لبنان المركزي في تقرير له أنجزته شركة عالمية للتدقيق إن مخزون الذهب الموجود في خزائن ​المصرف​ مطابق للكميات الموثقة والمعلنة، وقدرت وسائل إعلام قيمته بـ18 مليار دولار.

وذكر المصرف المركزي في بيان، خلاصة تقرير شركة التدقيق العالمية "ALS Inspection UK Ltd" التي تم تكليفها من قبل شركة "KPMG" بالتعاون مع ​صندوق النقد الدولي​، للتدقيق بمخزون ​الذهب​ في خزانة المصرف ونوعيته.

وبحسب البيان فإنه بعد معاينة 13 ألف سبيكة و600 ألف عملة ذهبية أكدت شركة "ALS Inspection UK Ltd أن مخزون الذهب المحتسب على أساس أونصة مطابق لقيود مصرف لبنان وتصريحاته الرسمية.

وفي هذا السياق، أفادت قناة "الجديد" اللبنانية، بأن "قيمة موجودات الذهب في لبنان، توازي 18 مليار دولار، مشيرة إلى أن من بين الموجودات سبائك ذهبية أصبحت تصنف تحفة أثرية، وعملة نادرة ما يضاعف قيمتها المالية".