رئيس محلية النواب: نطالب الحكومة بحوار عقاري على غرار "الوطني"

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مواجهة مخالفات البناء تحتاج إلى حوار شعبي، مطالبا الحكومة بحوار عقاري على غرار الحوار الوطني.

وقال أحمد السجبني، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن البيئة مهمة لإخراج قانون البناء الجديد، مضيفا: “نحتاج لتغير الحيز العمراني لاستيعاب المباني لمدة 5 سنوات قادمة”.

عدم دستورية بعض المواد

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: “نتمنى أن يصل قانون التصالح لحد التنفيذ.. انتهينا من عدد من المواد فيه، إلا أن بعض الأصوات كانت متخوفة من عدم دستورية بعض المواد".