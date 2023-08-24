بطولة بيومي فؤاد.. طرح البوستر الرسمي لفيلم كارت شحن

طرحت الشركة المنتجة لفيلم كارت شحن البوستر الدعائي، استعداد لطرحه فى السينما خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقام المخرج شادي على بطرح البوستر الدعائى للفيلم والذى تصدره كل من بيومي فؤاد ومحمد ثروت، وعلق عليه قائلا: ما شاء لله لا قوه الا بالله قريبا كارت شحن دعواتكم.



الفيلم بطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت والمطرب الشعبي أحمد شيبة ومني جمال وهالة فاخر ومن إخراج شادي على.





آخر أفلام بيومي فؤاد

قررت الشركة المنتجة لفيلم “مندوب مبيعات”، الذي يقوم ببطولته الفنان بيومي فؤاد، طرحه في السينمات السعودية يوم 17 أغسطس الجاري.

ويقوم ببطولة فيلم “مندوب مبيعات” كل من بيومي فؤاد وأحمد فتحي وإسلام إبراهيم وآيتن عامر، ومعهم كل من وائل العوني وهبة عبد العزيز وأيمن قنديل ويسرا المسعودي وإيمان يوسف ولمياء كرم.

قصة الفيلم

تدور أحداث الفيلم حول مشاكل زوجية تدفع بيومى وسيد للسفر وانتحال صفة عاملى مندوبى مبيعات فى شركة سعيد الذي يدخل في صراع مع فريدة وشركتها للحصول على حبها والارتباط بها، فيكونا سببا في تعقيد الأمر بينهما بشكل يعيق تحقيق طموحات سعيد.

آخر أفلام محمد ثروت

وشارك الفنان محمد ثروت مؤخرا فى فيلم رمسيس باريس مع هيفاء وهبي ومحمد سلام.



وشارك فى البطولة كل من وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وسميرةمقرون، ومصطفى خاطر، وأوس أوس، وجومانا مراد، ومصطفى البنا، وأحمد كشك، وسامى مغاوري، وعدد آخر منالفنانين، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى،وتوزيع “سينرجى فيلمز”.