عمله شرخ فى الجمجمة.. القبض على سائق صدم طفل بمدينة بدر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها طفل مقيم بدائرة القسم مصاب بشرخ بالجمجمة إثر إدعاء مصادمة.



بالإنتقال وبسؤال والدة المصاب قررت بأنه حال لهو نجلها المصاب أمام العقار سكنهما إصطدمت به سيارة "مينى باص" ولاذ قائدها بالفرار.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة المتسببة فى الواقعة وضبط قائدها (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته ، إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأضاف بإنصرافه من محل الواقعة خشية تعدى الأهالى عليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة التحقيق.