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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير مهرجان المسرح العربي: 16 عرضا في دورة ماجد الكدواني

مدير المهرجان العربي
مدير المهرجان العربي

كشف محمد عصمت، مدير مهرجان المسرح العربي، عن تفاصيل المهرجان في دورته الرابعة الذي يقام تحت رعاية الدكتور غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ورئاسة الدكتورة نبيلة حسن، وهي الدورة التي تحمل اسم الفنان ماجد الكدواني، وتحوي 16 عرضا، تطرح للجماهير خلال 10 أيام هم مدة المهرجان الذي يختتم في بحفل الختام في اليوم الحادي عشر.

واضاف مدير مهرجان المسرح العربي، في بيان اليوم، أن اختيار إسم الفنان ماجد الكدواني لهذه الدورة  نظراً لإنجازته الفنية المثمرة، كما أنه خريج المعهد العالي للفنون المسرحية فرع القاهرة.

وأوضح أن المهرجان هذا العام يفتح ابوابه لغير المتخصصين من الجامعات للمرة الثانية حيث  تقدم للمشاهدة 77 عرض مسرحياً وانطبقت الشروط ولوائح المهرجان على 38 عرضا مسرحي منهم وعرضوا على لجنة مشاهدة واختارت 8 منهم للعرض بالإضافة إلى اختيار 8 عروض للمتخصصين.

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وأشار إلى أنه بذلك سيتم عرض 16 عرض خلال أيام المهرجان الذي سينطلق يوم 8 سبتمبر المقبل على أن يكون الافتتاح على مسرح مكتبة الإسكندرية، فيما يقام حفل الختام وتوزيع الجوائز، يوم 18 سبتمبر على مسرح الأوبرا بالإسكندرية بشارع فؤاد. 

جدير بالذكر أن المهرجان، حمل اسم الفنان محمد صبحي خلال الدورة الثالثة السابقة بينما حملت الدورة الثانية اسم الدكتور سناء شافع، وحملت الدورة الأولى اسم الدكتور سامي عبد الحليم.

الاسكندرية الدكتور سامي عبد الحليم الدكتور غادة جبارة الدورة الثانية أكاديمية الفنون الفنان ماجد الكدواني

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