عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تبدأ تدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات "إف-16" أكتوبر المقبل

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة ستبدأ، في أكتوبر المقبل، تدريب طيارين أوكرانيين على التحليق بطائرات "إف-16" المقاتلة.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، البريجادير جنرال بات رايدر، إن التدريب سيبدأ بعد تلقي الطيارين الأوكرانيين تدريبًا على اللغة الإنجليزية في سبتمبر..

وأضاف "رايدر"، أن التدريب على التحليق بالمقاتلات سيتم في ولاية أريزونا.

والسبت الماضي، أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، عن بدء عملية تدريب القوات الأوكرانية على تشغيل طائرات مقاتلة أمريكية من طراز إف-16، لكنه قال إن الأمر سيستغرق ستة أشهر على الأقل، وربما فترة أطول.

شبه جزيرة القرم أو الانهيار.. زيلينسكي يقود أوكرانيا نحو المجهول

قدمنا ما يكفي.. الولايات المتحدة تعتزم وقف الدعم لـ أوكرانيا

ويأتي ذلك بعد يومين من إعلان مسؤول أمريكي أن طائرات إف-16 ستنقل إلى أوكرانيا بمجرد تدريب طياريها.

وقال ريزنيكوف في مقابلة تلفزيونية إن ستة أشهر من التدريب تعتبر الحد الأدنى للطيارين، لكن لم يعرف بعد كم من الوقت سيستغرق تدريب المهندسين والفنيين.

وصرح في مقابلة مع مذيعة القناة 24 أندريانا كوتشر، التي نشرت المقابلة على قناتها بموقع يوتيوب، "لذلك، لبناء توقعات معقولة، نضع في الاعتبار ستة أشهر كحد أدنى، لكن لا تصابوا بالإحباط إذا استغرق الأمر وقتا أطول".

 

أمريكا طائرات إف 16 طائرات إف -16 طائرات إف 16 الأمريكية طائرات إف-16 أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح الأغلى في تاريخ الدوري السعودي| اتحاد جدة وافق على شرط “مو” الوحيد.. والإعلان خلال ساعات

من غير شعر.. ظهور صادم لأسما شريف منير فى حفل القاهرة للدراما

بعد انضمام مصر لـ بريكس.. ما مستقبل سعر الدولار في 2024؟

الحزن يخيم على مواقع التواصل..وفاة البلوجر الشاب حسني العامرية لسبب صادم للجميع

رفع الحجز عن أرصدة الزمالك في البنوك | تفاصيل مثيرة

بركات يكشف عن الجلسة النارية بين الخطيب والشناوي في مران الأهلي

قرار جمهوري بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد نائباً عاماً

عاجل | بركات يوضح موقف إمام عاشور مع الأهلي

موضوعات متعلقة

شبه جزيرة القرم أو الانهيار.. زيلينسكي يقود أوكرانيا نحو المجهول

قدمنا ما يكفي.. الولايات المتحدة تعتزم وقف الدعم لـ أوكرانيا

ترشيحاتنا

خفض معدلات البطالة.. مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة يشيد بالتعاون مع الحكومة المصرية

موعد الجزء الثاني من جعفر العمدة .. محمد رمضان يحسم الأمر

سور يستحب قراءتها يوم الجمعة.. 3 سنن واظب عليها النبي

الآن.. قمر التربيع الأول لشهر صفر يزين السماء

الذكاء الاصطناعي يتنبأ بـ وباء قادم يجتاح العالم.. تفاصيل

كيف اختار الرئيس السيسي المستشار محمد شوقي نائبا عاما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علا غانم ونسرين أمين وسارة عبد الرحمن.. إطلالات جريئة في مهرجان القاهرة للدراما

الحزن يخيم على مواقع التواصل..وفاة البلوجر الشاب حسني العامرية لسبب صادم للجميع

من غير شعر.. ظهور صادم لأسما شريف منير فى حفل القاهرة للدراما

أرخص عشاء.. طريقة عمل الفطير المقلي باللبن

فيديو

مقطع فيديو يثير الجدل لمداهمة الشرطة الأميركية لمنزل سيدة .. لن تتوقع ماذا حدث

لحظة وصول منة شلبي ومنى زكي ونرمين الفقي لمهرجان القاهرة للدراما| فيديو

 له علاقة بتحطمها.. مفاجأة حول قائد طائرة زعيم فاجنر

مفاجأة في تحطم طائرة فاجنر والكشف عن القائد الجديد | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ