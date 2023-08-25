أمريكا تبدأ تدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات "إف-16" أكتوبر المقبل

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة ستبدأ، في أكتوبر المقبل، تدريب طيارين أوكرانيين على التحليق بطائرات "إف-16" المقاتلة.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، البريجادير جنرال بات رايدر، إن التدريب سيبدأ بعد تلقي الطيارين الأوكرانيين تدريبًا على اللغة الإنجليزية في سبتمبر..

وأضاف "رايدر"، أن التدريب على التحليق بالمقاتلات سيتم في ولاية أريزونا.

والسبت الماضي، أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، عن بدء عملية تدريب القوات الأوكرانية على تشغيل طائرات مقاتلة أمريكية من طراز إف-16، لكنه قال إن الأمر سيستغرق ستة أشهر على الأقل، وربما فترة أطول.

ويأتي ذلك بعد يومين من إعلان مسؤول أمريكي أن طائرات إف-16 ستنقل إلى أوكرانيا بمجرد تدريب طياريها.

وقال ريزنيكوف في مقابلة تلفزيونية إن ستة أشهر من التدريب تعتبر الحد الأدنى للطيارين، لكن لم يعرف بعد كم من الوقت سيستغرق تدريب المهندسين والفنيين.

وصرح في مقابلة مع مذيعة القناة 24 أندريانا كوتشر، التي نشرت المقابلة على قناتها بموقع يوتيوب، "لذلك، لبناء توقعات معقولة، نضع في الاعتبار ستة أشهر كحد أدنى، لكن لا تصابوا بالإحباط إذا استغرق الأمر وقتا أطول".