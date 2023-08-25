حسن الخاتمة .. وفاة عجوز أثناء الصلاة داخل مسجد الباشا بالمحلة الكبرى

شهدت مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية استمرار حالة من الصدمة والوجيعة علي وجوه الآلاف من الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة عجوز مسن يدعي محمد شهاب في نهاية العقد السادس من عمره أثناء صلاته علي جثمان شخص آخر عقب صلاة الضهر أمس بمسجد عبد الحي خليل باشا بمنطقة ميدان البندر بوسط المدينة العمالية الأمر الذي أصاب الحاضرين بحالة من الحزن لوداع كلاهما وتم تسليم جثمان الاخير إلي ذوية ليدفن عقب عده ساعات بعد صلاة العشاء .



"حسن الخاتمه ..ميت بيصلي الجنازة علي ميت " شعار أطلقه رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك وتويتر تزامنا مع دعوات الرحمة للفقيد المفاجىء جراء أزمة قلبية مفاجئة نتجت عن هبوط حاد في الدورة الدموية.

وحرص الدكتور محمد حسني دره احد اهالي المدينة العمالية علي نعي الراحل عبر صفحته بموقع فس بوك بقوله "الحاج محمد شهاب دخل مسجد الباشا معانا يصلى الظهر والجنازة النهاردة على واحد صاحبنا سبحان الله يقع فى المسجد ويموت طاهرا فى بيت الله وهو يصلى الجنازة..هنيئا له حسن الخاتمة..لاتنسوه من صالح دعائكم كان انسان تقي نقي رحمة الله عليه".



الجدير بالذكر أن الفقيد الراحل ملك قلوب المئات من أقاربه وأفراد أسرته وزملائه وجيرانه كونه اتسم طوال حياته بحسن الخلق ومحبة الناس له جاءت لأفعاله وحرصه علي مواظبة الصلاة في موعدها المحدد فيما ستتلقي أسرة الفقيد العزاء في رحيله أمام منزل الأسرة بمنطقة محب بنطاق حي اول المحلة .