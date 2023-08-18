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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أهالي المحلة يودعون جثمان الطبيب "كريم صابر" بمسجد السلام..وزملاؤه يدعون له بالرحمة..صور

جنازة عريس توفي قبل
جنازة عريس توفي قبل زفافه بالمحلة

شيع المئات من الأسر والعائلات بقرية محلة أبوعلي بمركز المحلة بمحافظة الغربية منذ قليل جثمان الطبيب "كريم صابر " ضحية حادث دهس بالطريق الدائري عقب أداء صلاة الجنازة بمسقط رأسه بمسجد السلام وسط حالة من الحزن والوجيعة خيمت علي أقاربه وأفراد أسرته وزملائه .

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وكان العشرات من زملائه في مراسم تشييع جثمان الطبيب الضحية أدوا صلاة الجنازة في مشهد جنائزي مهيب ورفعوا نعشه ماسكين بيدهم ورافضين تركه ودفنه وجعا علي فراقه بمقابر أسرته بمنطقة الششتاوي التابعة لحي ثان المحلة. 

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كما أصيب والدة الطبيب الراحل و أشقائه  بحالة من الصدمه النفسيه كونه وفاته ورحيله عن الدنيا كان مفاجىء كونهم كانوا يستعدون لحفل زفافه علي عروسه يوم 28 أغسطس القادم .

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الجدير بالذكر أن الطبيب الراحل يعد شهيد علم وتوفي أثناء محاضرته باحدي الجامعات الخاصة بالقاهرة وحال عودته دهسته إحدي السيارات بطريق الدائري وتم التحفظ على جثمانه ونقل من مشرحة زينهم إلي مسقط رأسه بمدينة المحلة الكبرى حسب ما أكدته مصادر مقربة من أفراد أسرته وزملائه .

 

كما تداول زملاء الطبيب الراحل عبر صفحاتهم علي مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك عبارات نعي رحيله واصفينه بعريس الجنة مشيرين في تدويناتهم حملت كلمات :"الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين وعريس في الجنة وربنا يصبرنا علي فراقه " .

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الجنازة الأسر والعائلات افراد اسرته أهالي المحلة الطبيب كريم فؤاد ضحية حادث الدهس الطريق الدائرى

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