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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منة شلبي : بيتر ميمي حبيب قلبي .. مبسوطة إني بتكرم في دراما بلدي

منة شلبي
منة شلبي

يقام الليلة حفل مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية،الذي يقام في مدينة العلمين الجديدة، ويتم تكريم العديد من الفنانين على ِأعمالهم في الماراثون الرمضاني 2023.

وقالت الفنانة منة شلبي أثناء تكريمها في حفل مهرجان القاهرة للدراما " أنا ممتنة جدًا أني بتكرم جمب أساتذة كبار ونجوم كبار".

 

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وأشادت منة شلبي بأن الفنان يحيي الفخراني ذو تاريخ عظيم مضيفة إلى أنه بالنسبة لها عائلتها الثانية. وأعربت منة شلبي عن مدى سعادتها وتقديرها لتكريمها مع منى زكي،كريم عبد العزيز وكاملة أبو ذكري قائلة:"مبسوطة أني بتكرم مع منى زكي ،كريم عبد العزيز، كاملة أبو ذكري،بيتر ميمي حبيب قلبي وماجد  الكدواني عشرة العمر ".


وأختتمت منة شلبي حديثها معربة عن مدى سعادتها بتكريمها في دراما بلدها.كما وجهت كامل  الشكروالتقدير  للدكتور أشرف زكي،يحيي الفخراني وللشركة المتحدة.

تستعد الفنانة منة شلبي لتصوير فيلم جديد يدعى "فرقة الموت" مع الفنان أحمد عز وهو من تأليف صلاح جهيني وإخراج أحمد علاء الديب. من المقرر بدء تصوير فيلم فرقة الموت آخر شهر سبتمبر المقبل.

منة شلبي بيتر ميمي الفنان يحيى الفخراني الماراثون الرمضاني 2023 اشرف زكي كريم عبد العزيز

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