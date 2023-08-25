منى زكي أفضل ممثلة و"تحت الوصاية" أفضل عمل درامي في مهرجان القاهرة للدراما

حرصت إدارة مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية على تكريم منى زكي، لتكون أفضل ممثلة في 2023، ومسلسلها تحت الوصاية كأفضل عمل درامي.

قالت الفنانة منى زكي أثناء تكريمها "أنا عاجزة عن االشكر لأني وسط زمايلي، وبقالي كتير ما شوفتش لامة كبيرة كدا من أهل الفن ".

وأعربت عن مدى سعادتها بمرور 60 عامًا على الدراما المصرية مضيفة إلى أن تاريخ بلدنا في كل أنحاء العالم.

اكتسح مسلسل تحت الوصاية الدراما الرمضانية 2023 وحقق العديد من الضجة والنجاح، الذي كانت أحداثه تدور حول امرأة تقوم بتحمل مسئولية أسرتها وأولادها بعد وفاة زوجها وتدير منزلها من خلال امتلاكها مركب صيد في توريد السمك وتواجه العديد من الخلافات مع شقيق زوجها ومشاكل في عملها أيضًا وتسعى لحلها.

انطلق حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما المقام بمدينة العلمين، بالألعاب النارية، وسط حضور كبير من الفنانين منهم سلوى عثمان، ليلى عز العرب، جيهان عبد الله، لطفي لبيب، جومانا مراد، رشوان توفيق، نجلاء بدر، نرمين الفقي، منة شلبي وغيرهم.

وحرص أبطال جعفر العمدة هالة صدقي التي جسدت شخصية الملكة صفصف بالعمل ومحمد رمضان والمخرج محمد سامي على التقاط الصورة على السجادة الذهبية لمهرجان القاهرة للدراما واستقبلت جومانا لطفي لبيب بترحاب كبير على السجادة الخاصة بمهرجان القاهرة للدراما، وحرص الفنان على القاء التحية على المصورين والحضور.