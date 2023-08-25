مهرجان القاهرة للدراما.. محمد سامي أفضل مخرج ومؤلف عن جعفر العمدة

تحت شعار 60 سنة دراما في مدينة العلمين الجديدة، تم تكريم العديد من النجوم والفنانين، وبتصويت من الجمهور حصل محمد سامي على جائزتي أفضل مخرج وأفضل مؤلف عن مسلسل جعفر العمدة.



وأثناء استلام المخرج محمد سامي الجائزة قال:"شكرا على المهرجان وشكرا لكل الناس القائمة عليه" وأشاد بكامل الشكر والتقدير للشركة المتحدة ولكل فريق عمل مسلسل جعفر العمدة.



وأضاف سامي ايضًا بأن محمد السعدي بذل مجهود كبير في مسلسل جعفر العمدة قائلا:"في واحد تعب معايا أوي في المسلسل دا واشتغل معايا وعاوز اهديله الجايزة وهو محمد السعدي وبشكره جدا".

نال الفنان محمد رمضان جائزة أفضل ممثل بتصويت من الجمهور وذلك عن دوره في مسلسل جعفر العمدة.