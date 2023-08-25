عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر حسني يلفت الأنظار بإطلالته بعد تكريمه في مهرجان القاهرة للدراما |صور

تامر حسني
تامر حسني

لفت الفنان تامر حسني الأنظار إليه بإطلالته أثناء تكريمه ضمن فعاليات مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية الذي أقيم بشكل استثنائي مساء الخميس في مدينة العلمين. 

حرصت إدارة مهرجان القاهرة للدراما، الذي انطلق من مدينة العلمين الجديدة في دورته الثانية على تكريم الفنان تامر حسني، كما قدم فقرة غنائية واستعراضية على المسرح. 

وأعرب تامر حسني عن فخره بتكريمه في بلده وأعرب عن ذلك قائلًا:"اتكرمت من مسارح عالمية لكن التكريم من مصر أم الدنيا لى طعم تاني وسط الزملاء الكرام". وأشاد تامر بأن الحظ كان حليفه لمشاركته في مسلسل آدم".

انطلق حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما المقام بمدينة العلمين، بالألعاب النارية، وسط حضور كبير من الفنانين منهم سلوى عثمان، ليلى عز العرب، جيهان عبد الله، لطفي لبيب، جومانا مراد، رشوان توفيق، نجلاء بدر، نرمين الفقي، منة شلبي وغيرهم. 

 

وحرص أبطال جعفر العمدة هالة صدقي التي جسدت شخصية الملكة صفصف بالعمل ومحمد رمضان والمخرج محمد سامي على التقاط الصورة على السجادة الذهبية لمهرجان القاهرة للدراما واستقبلت جومانا لطفي لبيب  بترحاب كبير على السجادة الخاصة بمهرجان القاهرة للدراما، وحرص الفنان على القاء التحية على المصورين والحضور. 

تامر حسني افتتاح مهرجان القاهرة للدراما العلمين الجديدة الفنان تامر حسني المخرج محمد سامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح الأغلى في تاريخ الدوري السعودي| اتحاد جدة وافق على شرط “مو” الوحيد.. والإعلان خلال ساعات

1350 جنيها .. بشرى لـ أصحاب المعاشات

من غير شعر.. ظهور صادم لأسما شريف منير فى حفل القاهرة للدراما

شكلها متغير .. شيرين عبد الوهاب مفاجأة حفل ليلة الدموع في السعودية

بنت الأصول .. أنغام تتجاهل التعليق على رسالة شيرين في حفل ليلة الدموع

مطالبين بطرده.. تغريدات سعودية تهاجم محمد أبو تريكة.. ماذا قال؟

عاجل | بركات يوضح موقف إمام عاشور مع الأهلي

ما هو البريكس .. بوصلة العالم تميل إلى الشرق

موضوعات متعلقة

بنت الأصول .. أنغام تتجاهل التعليق على رسالة شيرين في حفل ليلة الدموع

حمادة هلال يمتع جمهور حفل ليلة الدموع بعد كلمة محي إسماعيل

حبيب قلبي .. شيرين عبد الوهاب توجه الشكر لشخص وقف بجانبها كثيرا

علا غانم ونسرين أمين وسارة عبد الرحمن.. إطلالات جريئة في مهرجان القاهرة للدراما

عصام عمر وطه دسوقي وعمر شريف..تقسيم جائزة أحسن ممثل شاب بمهرجان الدراما

دايما ناجح.. رسالة من يحيى الفخراني للفنان عادل إمام

شكلها متغير .. شيرين عبد الوهاب مفاجأة حفل ليلة الدموع في السعودية

عيطوا علشان الحفلة تنجح.. ظهور مفاجئ لعم ضياء في ليلة الدموع بجدة

ترشيحاتنا

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

ما هو البريكس .. بوصلة العالم تميل إلى الشرق

ترامب يغرد للمرة الأولى على تويتر منذ 2021 .. ماذا قال؟

نجم الزمالك يعلن موقف اللجنة المؤقتة من تقسيط غرامة كهربا

الري: سقوط أمطار أدى لحدوث سيل بمخر أحد الأودية بجنوب سيناء دون أضرار

بركات يعلن الموقف النهائي لمشاركة إمام عاشور مع الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني يلفت الأنظار بإطلالته بعد تكريمه في مهرجان القاهرة للدراما |صور

بين الأسطورة والواقع.. هل وصل الفراعنة لسطح القمر؟

ده عري وليس رقصا وربنا قال احتشموا| لماذا هاجمت نجوى فؤاد الراقصات الروسيات في مصر ؟

شركة طيران تثير الجدل لقيامها بتصرف غريب قبل ركوب المسافرين

فيديو

مقطع فيديو لمراسل يفاجئ زميلته ويطلب يدها على الهواء

مقطع فيديو يثير الجدل لمداهمة الشرطة الأميركية لمنزل سيدة .. لن تتوقع ماذا حدث

لحظة وصول منة شلبي ومنى زكي ونرمين الفقي لمهرجان القاهرة للدراما| فيديو

 له علاقة بتحطمها.. مفاجأة حول قائد طائرة زعيم فاجنر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ