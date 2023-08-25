تامر حسني يلفت الأنظار بإطلالته بعد تكريمه في مهرجان القاهرة للدراما |صور

لفت الفنان تامر حسني الأنظار إليه بإطلالته أثناء تكريمه ضمن فعاليات مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية الذي أقيم بشكل استثنائي مساء الخميس في مدينة العلمين.

حرصت إدارة مهرجان القاهرة للدراما، الذي انطلق من مدينة العلمين الجديدة في دورته الثانية على تكريم الفنان تامر حسني، كما قدم فقرة غنائية واستعراضية على المسرح.

وأعرب تامر حسني عن فخره بتكريمه في بلده وأعرب عن ذلك قائلًا:"اتكرمت من مسارح عالمية لكن التكريم من مصر أم الدنيا لى طعم تاني وسط الزملاء الكرام". وأشاد تامر بأن الحظ كان حليفه لمشاركته في مسلسل آدم".

انطلق حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما المقام بمدينة العلمين، بالألعاب النارية، وسط حضور كبير من الفنانين منهم سلوى عثمان، ليلى عز العرب، جيهان عبد الله، لطفي لبيب، جومانا مراد، رشوان توفيق، نجلاء بدر، نرمين الفقي، منة شلبي وغيرهم.

وحرص أبطال جعفر العمدة هالة صدقي التي جسدت شخصية الملكة صفصف بالعمل ومحمد رمضان والمخرج محمد سامي على التقاط الصورة على السجادة الذهبية لمهرجان القاهرة للدراما واستقبلت جومانا لطفي لبيب بترحاب كبير على السجادة الخاصة بمهرجان القاهرة للدراما، وحرص الفنان على القاء التحية على المصورين والحضور.