فقرة استعراضية وتكريم للفنان تامر حسني في حفل مهرجان القاهرة للدراما

حرصت إدارة مهرجان القاهرة للدراما، الذي انطلق من مدينة العلمين الجديدة في دورته الثانية على تكريم الفنان تامر حسني، كما قدم فقرة غنائية واستعراضية على المسرح.



وأعرب تامر حسني عن فخره بتكريمه في بلده وأعرب عن ذلك قائلًا:"اتكرمت من مسارح عالمية لكن التكريم من مصر أم الدنيا لى طعم تاني وسط الزملاء الكرام". وأشاد تامر بأن الحظ كان حليفه لمشاركته في مسلسل آدم".

كانت تدور أحداث مسلسل آدم في إطار العمل الاجتماعي حول شاب من بيئة فقيرة ويواجه العديد من الصعوبات وبعد أتهام والده في قضية رشوة لجأ تامر الذي كان يدعى "آدم" إلى العمل في توصيل الطلبات وفي مرة من المرات رأي آدم رجلا أمريكيا يتعدى على فتاة فيقتله للدفاع عن نفسه وعن البنت فينقلب فعل الخير عليه شرًا ويظل هاربا محاولا إثبات براءته ليقتل على يد الظابط المكلف بالقبض عليه.

آخر أعمال تامر حسني فيلم "تاج " الذي حقق إيرادات ضعيفة حتى الآن، وهو من بطولة تامر حسني بالإضافة إلى دينا الشربيني،عمرو عبد الجليل،ساندي والفنانة هالة فاخر وهو أيضًا من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

انطلق حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما المقام بمدينة العلمين، بالألعاب النارية، وسط حضور كبير من الفنانين منهم سلوى عثمان، ليلى عز العرب، جيهان عبد الله، لطفي لبيب، جومانا مراد، رشوان توفيق، نجلاء بدر، نرمين الفقي، منة شلبي وغيرهم.

وحرص أبطال جعفر العمدة هالة صدقي التي جسدت شخصية الملكة صفصف بالعمل ومحمد رمضان والمخرج محمد سامي على التقاط الصورة على السجادة الذهبية لمهرجان القاهرة للدراما واستقبلت جومانا لطفي لبيب بترحاب كبير على السجادة الخاصة بمهرجان القاهرة للدراما، وحرص الفنان على القاء التحية على المصورين والحضور.