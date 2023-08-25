تامر حسني ينشر فيديو تكريمة عبر إنستجرام.. شاهد

شارك الفنان تامر حسني فيديو جديد له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهر تامر في الفيديو أثناء تكريمة من مهرجان الدراما بالعلم ين كأفضل ممثل شامل.

وتوجه الفنان تامر بالشكر للقائمين علي المهرجان ولمصر أم الدنيا لهذا التكريم.

https://www.instagram.com/reel/CwWWNgBo42i/?igshid=NjZiM2M3MzIxNA==

كرم حفل توزيع جوائز مهرجان الدراما فى العلمين الجديدة النجم تامر حسنى بجائزة Starscrapers awards.

وقال النجم تامر حسنى:" اتكرمت من مسارح عالمية لكن التكريم من مصر أم الدنيا له طعم تانى وسط الزملاء الكرام، وفرحان إنى وسطكم،وكان ليا حظ كريم إنى شاركت بمسلسل آدم بمناسبة مرور 60 سنة دراما".

وأعرب تامر حسني عن فخره بتكريمه في بلده وأعرب عن ذلك قائلًا:"اتكرمت من مسارح عالمية لكن التكريم من مصر أمالدنيا لى طعم تاني وسط الزملاء الكرام". وأشاد تامر بأن الحظ كان حليفه لمشاركته في مسلسل آدم".