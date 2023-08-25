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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغم الإيقاف.. 4 حالات أمام الزمالك لقيد اللاعبين بميركاتو الصيف

زيزو وأحمد فتوح
زيزو وأحمد فتوح

كشف عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية عن حالات تمكن نادي الزمالك من قيد لاعبين خلال فترة الانتقالات فى ميركاتو الصيف رغم إيقاف القيد.

كان نادي الزمالك تعرض لإيقاف القيد بعد صدور قرارات نهائية فى شكاوي خاصة باللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا والغاني أتشمبونج. 

قال ‏عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: 
يحق لأى نادى يخضع لحظر تسجيل لاعبين مثل (الزمالك وإنبي والإسماعيلي) أن يستفيد من الاستثناءات التالية: 
(سابعا) الاستثناءات التنظيمية
على الرغم مما ورد أعلاه وبما يتفق مع المادة 25 الفقرة 3 من اللوائح الخاصة بأوضاع وانتقال اللاعبين، فإن الإجراءات التالية لا تتعارض مع حظر التسجيل:
‏أ) المحترف العائد من الإعارة، فقط عندما تنتهي اتفاقية الإعارة بشكل طبيعي.
ب) تمديد إعارة المحترف بعد انتهاء الصلاحية الطبيعية لاتفاقية الإعارة.. (تنطبق على أحمد عيد مع إنبي).
ج) الاإرتباط النهائي للاعب محترف تم تسجيله مؤقتًا للنادي مباشرة قبل فرض حظر التسجيل.. (تنطبق على أحمد عيد مع إنبي).
‏د) تسجيل المحترف الذي تم تسجيله بالفعل في النادي كهواة مباشرة قبل فرض حظر التسجيل.

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أزمة تقسيط غرامة كهربا

كشف أسامة حسن لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك السابق حقيقة قرار مجلس إدارة النادي الجديد بتقسيط غرامه محمود عبدالمنعم كهربا نجم النادي الأهلي .

وقال أسامة حسن في تصريحات عبر فيديو بثه بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” إن المجلس المعين للنادي من أبناء الزمالك ولن يوافق مطلقا على تقسيط غرامة كهربا .

وأضاف أنه لا صحة لما يتردد عن إمكانية عقد اتفاق مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي لجدولة الغرامة لتجنب إيقافه مرة أخرى .

وأضاف أن اللجنة الثلاثية المعينة لإدارة شؤن القلعة البيضاء سوف تعمل لمصلحة النادي فقط وعلى جميع أبناء الزمالك مساندة المجلس ودعمه.

وأشار إلى أن هناك تدخلات من قبل بعض رجال الأعمال المحبين للزمالك لحل أزمة النادي المادية.
 

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