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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان: مد سريان 3 شهادات من الأيزو في مجالات مختلفة لجهاز مدينة السادات

صدى البلد

صرح المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأنه تم مد سريان شهادات تطبيق المواصفات الدولية الأيزو (٤٥٠٠١ ) في السلامة والصحة المهنية والأيزو ( ٩٠٠١) في نظم إدارة الجودة،  والأيزو  (١٤٠٠١) في نُظم إدارة البيئة، لعددٍ من الإدارات بالجهاز، وذلك في إطار الحرص على تطبيق معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية كاتجاه عام للدولة، ولوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحت إشراف وائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية - المشرف علي الإدارة العامة للإشراف على الجودة.


وأوضح رئيس جهاز مدينة السادات أن فريق التأهيل بالإدارة العامة للإشراف علي الجودة  وعضو الشركة المانحة  قاموا بأعمال المراجعة والتدقيق ومتابعة الملاحظات التي دونت بتقرير المنح السابق وفى ختام أعمالها تمت الموافقة على مد سريان شهادات تطبيق  المواصفات العالمية الأيزو ، موضحاً أن أصل تقارير المراجعة للمواصفات الدولية الايزو  أوصت بأحقية جهاز تنمية مدينة السادات في تجديد مد سريان شهادات تطبيق المواصفات الدولية الأيزو، حيث أثنى تقرير اللجنة على نقاط القوه وتحسين الأداء فى تطبيق المواصفات الدولية والسلامة والصحة المهنية ونظم إدارة الجودة وكفاءة العاملين بالجهاز على تطبيق الأنظمة وسرعة  استجابة  الجهاز وقيادته لتلافى أى ملاحظات .

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