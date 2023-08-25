سما إبراهيم تهدي جائزتها في مهرجان الدراما لوالدتها

أهدت الفنانة سما إبراهيم جائزتها التى حصلت عليها أمس ضمن حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة الدرما فى دورته الثانية إلى والدتها بعد تحسن حالتها الصحية.



وكتبت سما إبراهيم على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام عبر خاصة الاستورى: الحمد الله أمي فى تحسن بإذن الله دعواتكم لها دين فى قلبي لحضراتكم جميعا شكرا على المحب الصادقة والحمد الله الذى أكرمني بجائزة أفضل ممثلة دور ثان تلك الجائزة التى أهديها لأمي فهي السند والحب.. ألف حمد وشكر.





جائزة سما إبراهيم

وحصلت سما إبراهيم، على جائزة أحسن ممثلة دور ثان عن شخصيته فى مسلسل موضوع عائلى التى قدمته بمشاركة الفنان ماجد الكدواني ومحمد رضوان ومن إخراج أحمد الجندي.





تفاصيل مهرجان القاهرة للدراما

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية، موعد انطلاق الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما في "نورث سكوير مول" بمدينة العلمين الجديدة، وذلك ضمن فعاليات حفل StarScrapers Awards نسخة الدراما، وهو حدث سنوي ضخم يتم إقامته للمرة الأولى بمدينة العلمين الجديدة .