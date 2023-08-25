تطور مفاجئ في ملف الرحيل.. مصير فتوح وزيزو مع الزمالك

أثار ثنائي الزمالك أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح، حالة من الجدل خلال الفترة الماضية في ظل أخبار رحيلهما عن النادي للاحتراف وعدم التجديد للفارس الأبيض.

يذكر أن ثنائي الزمالك قد تلقيا عروضا للاحتراف بعد تألقهما مع الفريق، حيث تلقى أحمد سيد زيزو عرضا من نادي الشباب السعودي، فيما تلقى أحمد فتوح من نادي الحزم السعودي.

رحيل الثنائي -إن حدث- سيكون أزمة للزمالك تضاف إلى سجل أزماته المتتالية، خاصة في ظل وقف القيد عن الفريق وعدم قدرته على إبرام صفقات جديدة لتعويض الراحلين عن صفوف الفريق.

أزمة وقف قيد الزمالك

ويعاني الزمالك من عدة أزمات بسبب إيقاف القيد لعدم تسديد الغرامة المستحقة لنادي سبورتنج لشبونة والمقدرة بـ 1.5 مليون دولار، بالإضافة للغرامة المستحقة للاعب بنجامين اشيمبونج والمقدرة بـ 270 ألف دولار، وعدم إبرام أي صفقات للموسم الجديد.

هذا بالإضافة إلى المستحقات المتأخرة للفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني بقيادة أوسوريو، كما أن جميع الفرق الرياضية في النادي لها مستحقات متأخرة.

يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك قد تقدم مؤخرا باستقالته، على خلفية الأزمات التي ضربت القعلة البيضاء، أبرزها عزل مرتضى منصور من رئاسة النادي والأزمات المالية بسبب الحجز على أرصدة النادي في البنوك، وعدم الاستجابة لمبادرة لم الشمل.

مصير زيزو وفتوح مع الزمالك

شهد ملف الثنائي زيزو وفتوح، تطورا كبيرا خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تدخل أحد رجال الأعمال الزملكاوية لإقناعهما بالبقاء في الفريق، وفقا للإعلامي إسلام صادق.

ويسعى مسؤولو نادي الزمالك للحفاظ على أحمد سيد زيزو بعد العرض المالي الكبير من نادي الشباب السعودي، بجانب الحفاظ على أحمد فتوح بعد اقتراب نهاية عقده مع الفارس الأبيض.

وقال “ًصادق” في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه: ”أحمد زيزو وأحمد فتوح كل واحد فيهم عقد جلسة منفرده مع أحد رجال الأعمال المنتمين لنادي الزمالك خلال الفترة الماضية، حيث حصل زيزو على ترضية مالية قدرها 800 ألف جنيه، بجانب الاتفاق على الحصول على جزء من مستحقاته المتأخرة التي تبلغ 9 ملايين جنيه، حصل منهم على مليون في عهد المجلس السابق.

وحصل أحمد فتوح على 700 ألف جنيه ترضية، بجانب الاتفاق على الحصول على 20 مليون جنيه في الموسم بواقع 60 مليون جنيه بناءًا على العقد الجديد الثلاث سنوات.

وفقا لتصريحات إسلام صادق، اتفق فتوح على الحصول على 15 مليون مقدم تعاقد، في حال تجديد تعاقده مع الفارس الأبيض، بجانب الحصول على 7 ملايين جنيه وهي المستحقات المالية المتأخرة له.