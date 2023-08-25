أفشة داخل الملعب في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. شاهد

شارك محمد مجدي أفشة متابعيه صورة جديدة لها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهر أفشة في الصور داخل الملعب خلال مرانه اليومي.

في سباق مختلف، يستعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للعودة مجددًا للتدريبات الجماعية، والتي كانت فد توقفت قرابة الثلاثة أسابيع، بعد انتهاء موسم الفريق الشاق، والذي حقق فيه جميع البطولات التي شارك فيها.

عودة الأهلي للتدريبات الجماعية

وسيعود الفريق الأحمر، للتدريبات الجماعية بداية من يوم 24 أغسطس الجاري، للتحضير للموسم الجديد.

وبعد العودة للتدريبات، سينطلق معسكر الفريق المغلق بدولة النمسا بداية من يوم 28 من نهاية الشهر الجاري، على أن يستمر حتى 6 نن سبتمبر المقبل.

ويستهل الأهلي، مشواره في بطولات الموسم الجديد، بمواجهة فريق اتحاد العاصمة مساء يوم 13 من سبتمبر المقبل، في إطار بطولة السوبر الإفريقي.