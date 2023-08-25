عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أفشة داخل الملعب في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. شاهد

أفشة
أفشة

شارك محمد مجدي أفشة متابعيه صورة جديدة لها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

 

 

وظهر أفشة في الصور داخل الملعب خلال مرانه اليومي.

في سباق مختلف، يستعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للعودة مجددًا للتدريبات الجماعية، والتي كانت فد توقفت قرابة الثلاثة أسابيع، بعد انتهاء موسم الفريق الشاق، والذي حقق فيه جميع البطولات التي شارك فيها.

 

عودة الأهلي للتدريبات الجماعية

 

وسيعود الفريق الأحمر، للتدريبات الجماعية بداية من يوم 24 أغسطس الجاري، للتحضير للموسم الجديد.

 

وبعد العودة للتدريبات، سينطلق معسكر الفريق المغلق بدولة النمسا بداية من يوم 28 من نهاية الشهر الجاري، على أن يستمر حتى 6 نن سبتمبر المقبل.

 

ويستهل الأهلي، مشواره في بطولات الموسم الجديد، بمواجهة فريق اتحاد العاصمة مساء يوم 13 من سبتمبر المقبل، في إطار بطولة السوبر الإفريقي.

 

التواصل الاجتماعي الفريق الاول لكرة القدم بالنادي أفشة النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كل مرة 3 أو 4 دقائق.. اعترافات صادمة لـ ابنة البلوجر أم زياد في التحقيقات

أنباء عن انفصال شيرين وحسام حبيب.. مصدر يكشف الحقيقة

قليلة الأصل وبنت الأصول.. ماذا حدث بين أنغام وشيرين فى ليلة الدموع

اللي اختشوا ماتوا| شاب يمنع منقذا من إسعاف شقيقته الغارقة بشاطئ بورسعيد.. تفاصيل مثيرة

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

أبوها إزاي.. مقطع فيديو لعروس ترقص مع والدها يثير جدل رواد السوشيال ميديا

يحدث في النادي الأهلي| غضب من حفل التتويج.. مهلة لضم "سوزا".. وتحفظ على "فضل"

عام وخاص|موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023.. بأجر كامل للموظفين وهؤلاء محرومون

ترشيحاتنا

بمنزلة الرأس من الجسد.. خطيب المسجد الحرام : إذا قطع الصبر ذهب الإيمان

رحمة وإحسان| خطيب المسجد النبوي: يندب سقيا الماء صيفاً وشتاءً

فرمان من اللجنة الثلاثية.. رحيل المدير الإداري لفريق الكرة بالزمالك

بسبب 5 جنيه فضة.. اعتراف مثير لجريمة عامل الكوم الأحمر مع الطفلة

أسعار تذاكر حفل هاني شاكر ونادية مصطفى بـ مهرجان القلعة

موافقة رسمية.. التعليم تسمح ببدء الدراسة في بعض المدارس الدولية من الغد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلوجر كويتية تتسبب في حادث مروري أليم| تفاصيل

هل سنعود للأزمة؟.. توقعات سيناريو كورونا في الشتاء

وفاة هندية أثناء ولادة طفلها لقيام الزوج بتصرف غريب| تعرف عليه

نشرة المرأة و الصحة| فستان علا غانم في مهرجان القاهرة للدراما يثير الجدل.. علامات تكشف عن ورم الأذن

فيديو

داخل على 2000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار

القضاء على الدولار.. ما مصير الأخضر بعد انضمام مصر لـ بريكس؟

أبوها إزاي.. مقطع فيديو لعروس ترقص مع والدها يثير جدل رواد السوشيال ميديا

مقطع فيديو لمراسل يفاجئ زميلته ويطلب يدها على الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ