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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد الزواج.. أول ظهور لـ طه الدسوقي وزوجته في مهرجان الدراما

طه الدسوقي وزوجته
طه الدسوقي وزوجته

شهد مهرجان القاهرة للدراما الظهور الأول للفنان طه الدسوقي برفقة زوجته نادين كيديشيان بعد أيام قليلة من احتفالهما بزواجهما.

وظهر طه دسوقي على ريد كاربت المهرجان مع زوجته حيث حرص على التقاط الصور التدكارية.

زواج طه الدسوقي:

انتشرت على السوشيال ميديا الصور الأولى من حفل زفاف الفنان طه دسوقي على الاستايلت نادين كيديشيان.

وظهرت نادين كيديشيان بإطلالة ساحرة وجذابة، فقد اختارت فستان باللون الأبيض كت ومزين بالورود من الجزء العلوى، والجزء السفلي منفوش من الدانتيل ومزدة بفتحة تكشف عن الساقين .

وتركت نادين شعرها منسدلا عبر أكتافها بتسريحة ويفي انسابية وناعمة، مع اختيار تاج من الورود باللون الابيض.

 

واختارت نادين بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فاعتمدت على اللون البينك الهادئ كأحمر شفاه، مع الماسكر والكحل الاسود، والآي شادو باللون الابيض لتبرز من جملل ملامحها.

 

وأكملت نادين إطلالتها ببعض الإكسسورات الناعمة والبسيطة، فقد ارتدت قرطين ناعمين باللون الابيض.

طه الدسوقي نادين كيديشيان

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