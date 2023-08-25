الاحتلال الإسرائيلي يعتدي بوحشية على المصلين في المسجد الأقصى.. شاهد

تداولت مواقع التواصل الأجتماعي ،اليوم الجمعة، فيديوهات تبين مدى وحشية قوات الأحتلال الإسرائيلي على الفلسطينين المصلين عند باب الأسباط بالمسجد الأقصى.

وأصيب مواطن بكسر في قدمه، إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على المصلين عند باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة.

وأفادت طواقم الهلال الأحمر الفلسطين، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة كسر في القدم جراء قنبلة صوت ألقاها جنود الاحتلال صوب المصلين الذين توافدوا إلى الأقصى لأداء الصلاة، حيث جرى نقلها الى المستشفى.

وفي السياق، أفادت مصادر محلية بالقدس، أن قوات الاحتلال اعتقلت المقدسي شاكر الزعتري من باب الأسباط.