كله هينزل المدارس ومفيش تأجيل |التعليم تحسم مصير العام الجديد بقرارات نهائية

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارها النهائي بشأن العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 في المدارس لوقف الجدل وتكذيب جميع الشائعات المثارة على وسائل التواصل الإجتماعي والتي تحاول الترويج لفكرة تأجيل العام الدراسي أو تحويله إلى أونلاين بعد ظهور متحور EG5 في مصر.

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يكون العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 عاماً دراسياً منتظماً ، يقوم على حضور الطلاب والمعلمين في المدارس بشكل طبيعي ، نافيةً تماماً وجود أي نية لرفع الغياب في المدارس خلال العام الدراسي الجديد.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لم تصدر أي قرارات او توصيات من وزارة الصحة والسكان و لجنة الازمات والكوارث بمجلس الوزراء تستدعي اتخاذ أي إجراءات استثنائية من شأنها تغيير نظام العام الدراسي الجديد .

وأفادت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن وزارة التربية والتعليم والمديريات والادارات التعليمية ، تقوم حاليا بإنهاء كافة الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 في موعده وبنفس النظام المعتاد كل عام ، مؤكدةً أن العملية التعليمية سوف تسير بشكلها الطبيعي ولا عودة لما حدث وقت أزمة كورونا .

وفي إطار استعدادات العام الدراسي الجديد .. أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كتابا دوريا عاجلاً للتأكيد على جاهزية المدارس، وتوافر شروط السلامة الإنشائية بها قبل بدء الدراسة .

وشدد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الانتهاء من كافة أعمال الصيانة لكافة المباني التعليمية على مستوى الجمهورية لدرء الخطورة قبل بداية العام الدراسى، واستبعاد المدارس التى تخضع لخطة صيانة شاملة وسرعة توفير أماكن مناسبة بالمدارس القريبة منها لحين الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة لهذه المدارس.

كما وجه الوزير بمواصلة المرور على جميع المدارس فى مختلف المحافظات ومراجعة أعمال الصيانة بها، مشددا على إجراء مسح كامل شامل لكافة المدارس على مستوى الجمهورية، وإعداد تقرير عاجل خلال عشرة أيام حول موقف هذه المباني ومدى الاحتياج للصيانات العاجلة والبسيطة.

شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على جميع الجهات المعنية الالتزام بتكليف مدير المدرسة بتحديد مسئول من العاملين بالمدرسة للمرور على عناصر الصيانة البسيطة بصفة دورية، ورفع تقرير أسبوعي لفروع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظات، ومعاونة وتسهيل عمل لجان المرور على المدارس للتأكد من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد واعتماد الاستمارات الخاصة بذلك لكل مدرسة.

كما أوصى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة إزالة جميع الأبواب والفواصل الحديدية الموضوعة على السلالم والطرقات، داخل وخارج المباني.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على إجراء التفتيش اليومي على حالة المبنى بالكامل، والتدريب على خطة الإخلاء الخاصة بالطلاب، والتأكيد على مراعاة المرحلة العمرية، وعدد أدوار المبنى، وعدد المخارج، مع تكثيف الإشراف على السلالم والمخارج، بالإضافة إلى عقد ورش عمل للمديريات والإدارات التعليمية؛ للتعريف بآليات الصيانة البسيطة، والنظافة بالتنسيق مع مهندسي الأبنية التعليمية في المحافظات.

وشملت تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أيضاً ، إتاحة دليل الصيانة البسيطة، ودليل النظافة على موقع الوزارة، والتزام جميع مديري المدارس بطباعته، وتنفيذ ما ورد به من تعليمات، فضلا عن التأكيد على الانتهاء من جميع أعمال الصيانة درءا للأخطار قبل بداية العام الدراسي واستبعاد المباني غير الآمنة من العملية التعليمية.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية تنسيق إدارة المدرسة مع الحي؛ لرفع الإشغالات وإزالة القمامة من المنطقة المحيطة بالمدرسة، فضلا على التأكيد على توافر عوامل الأمان التي تحول دون تعرض الطلاب للخطورة، مثل: (تواجد أغطية غرف تفتيش، وصلاحية سقف خزانات الصرف الصحي، وسلامة بوابات المدرسة وتثبيتها وصلاحية ألعاب رياض الأطفال.

وكلف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، جميع المدارس الخاصة بتقديم شهادة سلامة إنشائية لجميع المباني، أو أي أعمال أخرى تؤثر على العملية التعليمية بالتنسيق مع مدير فرع الهيئه بالمديرية ، مشدداً على تحقيق الصالح العام، وأنه يتعين على جميع الجهات المختصة، التنبيه بالالتزام بالتعليمات الواردة بهذا الكتاب ومتابعة تنفيذها بكل دقة وحزم.

موعد بدء العام الدراسي الجديد

يبدأ العام الدراسي الجديد في المدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات يوم السبت 30 سبتمبر 2023.

ويستمر الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد من 30 سبتمبر 2023 إلى الخميس 25 يناير 2024.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول في العام الدراسي الجديد من يوم الأحد 14 يناير 2024.