لذيذ وصحي.. طريقة عمل مشروب سموثي القرع بالقرفة 

تعتبر طريقة عمل سموثي القرع بالقرفة من المشروبات، وهي وصفة مقتبسة من المطبخ العالمي، ويمكن تحضيره في المنزل بخطوات سهلة ومكونات بسيطة.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل سموثي القرع بالقرفة، وهي من المشروبات الصحية واللذيذة، والتي يمكن تحضيرها في اقل من نصف ساعة، وتكفي هذه الوصفة لعمل 30 كوبا.

طريقة عمل سموثي القرع بالقرفة

طريقة عمل سموثي القرع بالقرفة

مقادير طريقة عمل سموثي القرع بالقرفة :

3 كوب قرع بيوريه

1 كوب ماء

½ ملعقة قرفة

½ ملعقة زنجبيل

½ ملعقة جوزة الطيب بودرة

2 ملعقة عسل

عيدان قرفة1

كوب رقائق شوكولاته

طريقة عمل سموثي القرع بالقرفة :

_ نحضر الخلاط الكهربائي ونخلط القرع، القرفة، الزنجبيل، العسل، الماء وجوزة الطيب.

_ نسكب الخليط في كاسات التقديم.

_ نزيّن الكاسات بعيدان القرفة ورقائق الشوكولاته، ثم نقدم سموثي القرع بالقرفة.