دفن أبوه امبارح.. وفاة أحمد عثمان مدير المتابعة في راديو 9090

توفي صباح اليوم الجمعة 25 أغسطس أحمد عثمان -مدير المتابعة في راديو 9090- بعد يوم واحد من وفاة والده أمس الخميس.

وكتب الدكتور جمال شعبان -عميد معهد القلب السابق- في منشوره عبر فيسبوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون أحمد عثمان مدير المتابعة في راديو ٩٠٩٠ .. امبارح والده توفي وكان بياخد عزاءه.. أحمد زعل علشان والده تعب دخل المستشفي مات أزمة قلبية وموت مفاجيء .. الزعل بيكسر القلب فعلا».

وأضاف الدكتور جمال شعبان: «محدش مستوعب ولا مصدق .. امبارح الناس بتعزيه في والده والنهارده هو هيدفنوه جنب والده لا حول ولا قوة الا بالله تلك هي الدنيا».

ولم يتم الكشف عن تفصيل عزاء أو جنازة أحمد عثمان -مدير المتابعة في راديو 9090- حتى الآن.