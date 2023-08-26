4 كلمات من حافظ عليهن قبل الدعاء أجيب.. كنز عظيم يُغفل عنه

يغفل الكثيرون عن كنز عظيم إذا حافظ عليه المسلم قبل الدعاء، فإنه يستجاب بإذن الله تعالى، حيث كشف الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم العميد السابق بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بأسيوط، عن 4 كلمات من قالها قبل الدعاء يستجاب له.

4 كلمات من حافظ عليهن قبل الدعاء أجيب

وقال مرزوق من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: عليك بهذه الكلمات الأربع قبل الدعاء ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ) حتى يستجيب الله تعالى دعاءك، حيث جاء ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪـ ﻗﺎﻝ ﺟﺎء ﺭﺟﻞ ﺑﺪﻭﻱ ﺇﻟﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎﻝ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻤﻨﻲ ﺧﻴﺮا، ﻗﺎﻝ: ﻗﻞ ﺳﺒﺤﺎﻥ اﻟﻠﻪ ﻭاﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻭﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ اﻟﻠﻪ ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ، ﻗﺎﻝ: ﻭﻋﻘﺪ ﺑﻴﺪﻩ ﺃﺭﺑﻌﺎ، ﺛﻢ ﺫﻫﺐ ﻓﻘﺎﻝ ﺳﺒﺤﺎﻥ اﻟﻠﻪ ﻭاﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻭﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ اﻟﻠﻪ ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ، ﺛﻢ ﺭﺟﻊ ﻓﻠﻤﺎ ﺭﺁﻩ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺗﺒﺴﻢ ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻔﻜﺮ اﻟﺒﺎﺋﺲ.

ﻓﻘﺎﻝ: ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻥ اﻟﻠﻪ ﻭاﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻭﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ اﻟﻠﻪ ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻟﻠﻪ ﻓﻤﺎ ﻟﻲ، ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﺇﺫا ﻗﻠﺖ ﺳﺒﺤﺎﻥ اﻟﻠﻪ، ﻗﺎﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﺪﻗﺖ ﻭﺇﺫا ﻗﻠﺖ اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ، ﻗﺎﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﺪﻗﺖ ﻭﺇﺫا ﻗﻠﺖ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ اﻟﻠﻪ، ﻗﺎﻝ اﻟﻠﻪ: ﺻﺪﻗﺖ، ﻭﺇﺫا ﻗﻠﺖ اﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ، ﻗﺎﻝ اﻟﻠﻪ: ﺻﺪﻗﺖ، ﻓﺘﻘﻮﻝ: اللهم اﻏﻔﺮ ﻟﻲ ﻓﻴﻘﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻗﺪ ﻓﻌﻠﺖ، ﻓﺘﻘﻮﻝ: اﻟﻠﻬﻢ اﺭﺣﻤﻨﻲ ﻓﻴﻘﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻗﺪ ﻓﻌﻠﺖ، ﻭﺗﻘﻮﻝ: اﻟﻠﻬﻢ اﺭﺯﻗﻨﻲ ﻓﻴﻘﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻗﺪ ﻓﻌﻠﺖ، ﻗﺎﻝ: ﻓﻌﻘﺪ اﻷﻋﺮاﺑﻲ ﺳﺒﻌًﺎ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ . انظر الترغيب والترهيب للمنذري وقال رواﻩ اﺑﻦ ﺃﺑﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭاﻟﺒﻴﻬﻘﻲ .

الدعاء المستجاب في الثلث الأخير من الليل للرزق

اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، إياك نعبدوإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا

طيبًا من رزقك، يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقض حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب.

أسألك باسمك العظيم أن ترزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.

اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أَمَتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيَّ حكمُك، عدل فيَّ قضاؤك، أسألك بكل اسمٍ هو لك، سميتَ به نفسك، أو علمته أحدًا من خَلْقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعلَ القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجِلاء حُزني، وذهاب همي.

«اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود عليه السلام، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا علام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم ليكونوا سببًا في رزقي».

اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا ، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت ، وإذا دعيت به أجبت ؛ يارب يا من لا يرد السائل ، ولا يخيب للعبد الوسائل ، يا من لا ينكر فضله ، ولا يؤمن عذابه ، ولا يؤدى شكرانه ؛ نتوجه إليك مضطرين ضارعين وأنت القائل في كتابك الكريم : { أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ } أن تكشف عنا كل سوء ، وتكشف عنا كل ضر ، وأن تقينا شر البلاء والوباء ، اللهم إن كان هذا تأديبا لنا على ذنوبنا فإنا نتوب إليك ونستغفرك ، وإن كان ما وقع تذكيرا لنا بنعمائك وإيقاظا لنا من غفلتنا فإننا نشكرك ونذكرك.

اللهم احفظنا مما تخفيه المقادير ، والطف بنا يا عزيز يا قدير ، اللهم لا نظلم وأنت حسبنا ، ولن يصيبنا مكروه وأنت ربنا ، فاشرح صدورنا ، ويسر أمورنا ، واشفنا وعافنا واصرف البلاء عنا يا رب العالمين.

اللهم صلِّ على سيِّدنا محمدَ عبدكَ ورسولكَ النبيِّ الأُميِّ وعلى آله وصحبه وسلم. كلما ذكرَك الذاكرون ، وغفل عن ذكرهِ الغافلون ، عددَ ما أحاطَ به علمُ الله ، وجرى به قلم الله ، ونفذَ به حكم اللهِ ، ووسعه علم الله ، عددَ كل شيء ، وأضعافَ كل شيء ، وملءَ كل شيء ، عددَ خلق الله ، وزنة عرش الله ، ورضا نفس الله ، ومِدادَ كلمات الله ، عددَ ما كانَ وما يكون وما هو كائن في علم الله ، صلاةً تستغرق العدَ ، وتحيط بالحدِّ ، صلاة دائمة بدَوَام ملكِ الله ، باقيةَ ببقاء الله.

اللهم أنت تعلم ما تكنه الضمائر، وما نقول وما نفعل، عجزت بنا قوانا عن النهوض بأداء ما لك علينا من حقوق، وضعفت هممنا عن السعي فيما أرشدنا إليه الصادق المصدوق، والطمع فيك يدعونا إلي كثرة السؤال، وحسن الظن بك يبشرنا ببلوغ الآمال، وأنت غني عن عمل العاملين ، وحقيق ببذل السؤال للسائلين ، فنسألك اللهم بلسان شهد لك بالتوحيد أن تجعلنا من صالحي العبيد ، وأن تفتح لنا في العلم بك فتوح العارفين، وأن تجمع لنا في الأخذ عنك بين عين اليقين وحق اليقين.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَكُونُ لَكَ رِضَاءً، وَلَهُ جَزَاءً، وَلِحَقِّهِ أَدَاءً، وَأَعْطِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالمَقَامَ المَحْمُودَ الَّذِى وَعَدْتَهُ، وَاجْزهِ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ، وَاجْزِهِ أَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ نَبِيَّاً عَنْ قَوْمِهِ، وَرَسُولَاً عَنْ أُمَّتِهِ، وَصَلِّ على جَمِيعِ إِخْوَانِهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّالحِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللهم ربنا لك الحمد أنت قيم السموات والأرض، ولك الحمد أنت رب السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السنوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق، وقولك الحقُّ، ووعدك الحقُّ، ولقاؤك الحقُّ، والجنة حقٌّ، والنار حقٌّ، والساعة حقٌّ، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك خاصمت، وبك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وأسررت وأعلنت، وما أنت أعلم به مني، لا إله إلا أنت.

رب اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري كله، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطاياي، وعمدي وجهلي وهزلي، وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيءٍ قديرٌ.

اللهم إني أعوذ بك من علمٍ لا ينفع، وقلبٍ لا يخشع، ودعاءٍ لا يسمع، ونفسٍ لا تشبع، ومن الجوع فإنه بئس الضجيع ومن الخيانة؛ فإنها بئست البطانة، ومن الكسل والبخل والجبن ومن الهرم، وأن أرد إلى أرذل العمر، ومن فتنة الدجال، وعذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، اللهم إنا نسألك قلوبًا أواهةً مخبتةً منيبةً في سبيلك، اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك، ومنجيات أمرك، والسلامة من كل إثمٍ، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار.

اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرشِ العظيم، ربنا ورب كل شيءٍ، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيءٍ أنت آخذٌ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيءٌ، وأنت الآخر فليس بعدك شيءٌ، وأنت الظاهر فليس فوقك شيءٌ، وأنت الباطن فليس دونك شيءٌ، اقض عنا الدين، وأغننا من الفقر.