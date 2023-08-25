آيات الشفاء من العين والحسد.. بـ 5 مواضع إرق طفلك المحسود وحصنه

تعد آيات الشفاء من العين والحسد، واحدة من أكثر الموضوعات بحثًا بين عموم الآباء والأمهات، الذين أرهقتهم الظروف الصحية التي يعاني منها صغارهم نتيجة العين، وللوقاية من السحر والحسد فإن هناك آيات الشفاء من العين والحسد التي وردت في كتاب الله الحفيظ التي نرصدها في التقرير التالي فبادر برقية طفلك المحسود بها.

آيات الرقية الشرعية

آيات الشفاء من العين والحسد

وقبل أن نوضح لك آيات الشفاء من العين والحسد، لابد أن تعلم أن الحسد صفة مذمومة، حيث بين القرآنُ الكريم أنه شَرٌّ، فقال تعالى (وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ)، وذلك لأن الحاسد يعترض على قضاء الله وحِكْمَتِهِ في خَلْقِه ، قال عز وجل (أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ)، وعلى الإنسان عمومًا حتى ولو كان محسُودًا أن يداوم على قراءة المعوذتين صباحًا ومساءً، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لامَّةٍ" . فمَن واظَب على ذلك يُحْفَظ بإذن الله .

وينبغي على الحاسد أن يتيقن أن قضاء الله نافذٌ ، وأن حسده لن يجلب له خيرا؛ بل هو شر عليه وعلى غيره ممن يحسدهم ؛ فليتقِ الله ولْيَرْضَ بقضائه ، ويُكْثِر مِن قوله تعالى : (مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ) .

وبحسب الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فإن الحسد من الآفات القلبية التي ينبغي علينا أن نتخلى عنها إذا تحققت فيه شروط معينة، وإلا فهو يكون تحت عنوان الغبطة، الحسد نوعان:

أحدهما: كراهة النعمة التي في يد الغير وحب زوالها عن المنعم عليه، ويعني رأيت أحدهم عالمًا أريد أن يزول هذا العلم منه، رأيت أحدهم غنيًّا أريد أن يزول هذا الغنى منه، رأيت أحدهم قويًّا أريد أن تزول هذه القوة منه، فهذا هو الحسد، تمني زوال النعمة عن المنعم عليه، وقد يكون مع هذا يعني نوع من أنواع حب أن تأتيني أنا، أريد هذا الغنى يأتيني أنا، والقوة تأتيني أنا، والعلم والجاه يأتيني أنا، وهنا يقول ربنا سبحانه وتعالى: {وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ} هذه الآية غريبة؛ لأن فيها الدعوة إلى المساواة بين الرجل والمرأة، يعني يكفي في دين الإسلام هذه الآية من أجل أن توضح الأمر؛ ليس هناك تساوي ولكن هناك مساواة ،فهناك فضائل عند الرجال، وهناك فضائل عند النساء وكلاهما تكتمل به البشرية، فيا أيها الرجل لا تتمنى ما أتاه الله من فضله للمرأة؛ وتريد أن تكون كالنساء، ويا أيتها المرأة افرحي بكونك امرأة ولا تتمني ما فضل الله به الرجال.

بينما النوع الثاني: عدم محبة زوالها، وتمني أن تكون لي مع أنها تكون لك أيضًا، فلان ينفق أمواله في سبيل الله، ويعمل الخير، وأتمنى أن أكون مثله ، هذه هى الغبطة. قال تعالى: {وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ}، فالغبطة أنا لا أتمنى زوال النعمة، أما تمني زوال النعمة هذا نوع من أنواع الشر.

الفرق بين الغبطة والحسد

وتحت عنوان الغبطة يقول رسول الله ﷺ: «لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله مالًا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله علمًا فهو يعمل به ويعلمه الناس». إذا كنت تريد أن تحسد ؛ احسد بمعنى إنه يا رب اعطيني مثلهم، ولا تقل: يا رب أزيله من عنده؛ فهذا حسد مذموم لأنه فساد في الأرض، لأن الراجل يعلم وينفق ويعمل وكذا، لماذا تحرم الكون من هذا ؟ ولذلك يقول رسول الله فيه ﷺ: «الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» يعني كالنار في الهشيم، أنا عملت حسنات وعندي رصيد حسنات، فجأة المخزن الخاص بي اتحرق، مخزن الحسنات اتحرق، من الذي حرقه؟ الحسد، ولذلك قال رسول الله ﷺ: «لا تحاسدوا، ولا تقاطعوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانًا كما أمركم الله».

وقد حذرنا ﷺ فقال: « دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمُ: الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ، وَهِيَ الْحَالِقَةُ، لَا أَقُولُ: حَالِقَةُ الشَّعَرِ، وَلَكِنْ حَالِقَةُ الدَّيْنِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِمَا يُثْبِتُ ذَلِكَ لَكُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ ».

آيات الشفاء من العين والحسد

- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7) سورة الفاتحة

- قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.(7مرات)

ـ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِى الْعُقَدِ * وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.(7مرات)

ـ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ * إِلَهِ النَّاسِ * مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ * الَّذِي يُوَسْوِسُ فِى صُدُورِ النَّاسِ * مِنْ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ.(7مرات)

- وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ .

دعاء للمحسود بالشفاء

أدعية الرقية الشرعية في السنة

ـ أَسْأَلُ اللهَ العظيمَ، رَبَّ العرشِ العظيمِ أنْ يَشفِيَكَ ( سبع مرات )

ـ بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْعَيْنِ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ، بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ.(7مرات)

ـ بِسْمِ اللهِ يُبْرِيكَ، وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيكَ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَاحَسَدَ، وَشَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنٍ.(7مرات)

ـ بِسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ حَسَدِ حَاسِدٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ اللهُ يَشْفِيكَ.(7مرات)

ـ بِسْمِ اللَّهِ ( ثلاث مرات ) أُعِيذُكَ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ ما تَجِدُ وتُحَاذِرُ ( سبع مرات )

ـ اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، أَذْهِبِ الْبَأْسَ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لاَ شِفَاءَ إِلاَّشِفَاؤُكَ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا.(7مرات)

ـ أُعِيذُكَ بكِلَمَاتِ الله التَّامّة مِن كُلِّ شَيطَانٍ وهَامَّة ومِنْ كُلِ عَينٍ لامَّة. 7مرات، ثم تنفث الأم بيدها وتمسح جسد الطفل وتكرر ثلاثا.

كيف أتخلص من حسد الدراسة؟

وللوقاية والتحصين من الحسد كرر ما يلي:

1- « أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»؛ تقال سبع مرات.

2- « أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة».

3- « أعوذ بالله العلي العظيم من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن شر إبليس وجنده، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر ما يظهر بالليل ويكمن بالنهار، ومن شر ما يظهر بالنهار ويكمن بالليل، ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها».

4- « أعوذ بالله العلي العظيم من شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره، ومن شر كل دابة أخذ الله بناصيتها، ومن شر الأشرار وشر الأخطار وشر الأمراض».

5- « أعوذ بالله العلي العظيم مما استعاذ منه خير الرسل محمد صلى الله عليه وسلم».

6- « أعوذ بالله العلي العظيم من شر الحاقدين، ومن شر الحاسدين، ومن شر العائنين، ومن شر الناظرين، ومن شر العاشقين، ومن شر الساحرين والشياطين».

7- « بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك».

8- «بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، ومن كل بلاء يؤذيك، ومن كل شر وشقاء يشقيك، ومن كل نفس أوعين حاقد أوعين حاسد، ومن سحر ساحر أو كيد كائد، اللهم أبطل أثر عين معجبة نظرت وما ذكرت اسم الله».

9- « اللهم أبطل أثر عين أصابت عقلا فبلدته، وأصابت علما فضيعته، وأصابت جسدا فأمرضته، وأصابت عضوا فأبطلته، وأصابت جمالا فشوهته، اللهم أبطل أثر كل عين حاسدة. اللهم أبطل حسدًا على الدين وقوة الإيمان، وعلى الاستقامة والالتزام، وعلى الصلاة والصيام، وعلى التصدق والإحسان، وعلى العافية في الأبدان، وعلى الصحة في الأجسام، وعلى حسن الحديث وطلاقة اللسان، وعلى دماثة الخلق وطيب المعشر والعشرة، وعلى جمال الخلْق والخُلُق».

10- «اللهم أبطل عين الأقارب والجيران والأصدقاء، اللهم أبطل عين الأصحاب والزملاء، اللهم أبطل حسدا على المهارة في العمل، وعلى النجاح في العلم والتعليم، وعلى التفوق والنبوغ والذكاء والفطنة، وعلى التميز بالذكاء والفهم، وعلى النجاح في الدراسة وحسن الفراسة، وعلى التفوق في المدرسة والمعهد والجامعة، اللهم أبطل حسدا على حسن العشرة بين الأزواج».