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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مخرج شهير : صلاح أبو سيف صاحب فضل عليا منذ الطفولة

المخرج عمر عبد العزيز
المخرج عمر عبد العزيز

قال المخرج عمر عبد العزيز إن شقيقه الأكبر المخرج الكبير محمد عبد العزيز هو من شجعه وأشار له علي موهبته في بداية حياته حيث كان خريج ثاني دفعة لمعهد السينما في بدايته وكان يصطحبه للبلاتوهات وأستوديوهات التصوير وتعلم منه الالتزام، وأن الأعمال الكوميدية يجب أن تقدم بجدية من أجل المصداقية.

وأضاف عبدالعزيز: تعلمت أيضا الكثير من المخرج الكبير صلاح أبو سيف حيث كان قريبا لجيران لهم وكان دائم التردد علي منزلهم، مؤكدا أنه صاحب فضل عليه منذ الطفولة.


وتابع عمر خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: " كل جيل فني يجب أن يحترم الأجيال التي تسبقه فأنا من المحظوظين الذين درس لهم صلاح أبو سيف و محمود مرسي وسعيد الشيخ و عبد العزيز فهمي و عبد الفتاح البيلي ورحمة منتصر ، وتعلمت هذا الاحترام منهم فعندما كان يذكر اسم الأستاذ نيازي مصطفي أمام صلاح ابو سيف كان لا يجرؤ أن يقول نيازي مصطفي فقط بدون كلمة أستاذ علي الرغم من أن فارق السن بينهم ليس كبيرا.

وأشار عبد العزيز إلى أن صداقاته في الوسط الفني قوية جدا فقد كان فاروق الفيشاوي وسامي العدل من أقرب أصدقائه  والفنان عماد رشاد مازال صديقه وتجمعهم روابط عائلية،  كما أن فاروق الفيشاوي وعمر خورشيد وعمار الشريعي أصدقائه من قبل العمل بالوسط الفني حيث كانوا زملاء في كلية الاداب جامعة عين شمس ، و بوسي و نورا كانوا في كلية التجارة  وأحمد راتب في كلية الهندسة ويحيي الفخراني في كلية الطب وجمعهم جميعا مسرح الجامعة تحت لوائه.

برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة كل يوم جمعة في الثامنة مساء، تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.

عمر عبد العزيز السينما صلاح ابو سيف الإعلامية ايمان أبوطالب برنامجها بالخط العريض عمار الشريعي

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