مخرج «فرحان ملازم آدم»: ياسمين عبد العزيز لم تكن المرشحة الأولى للبطولة

قال المخرج الكبير عمر عبد العزيز إن فيلم “فرحان ملازم آدم”، من أعمال محسن زيادة التي طالما حلم أن يقدمها، وبعد وفاته؛ علمت أن هناك سيناريو لم يصور له، اسمه “فرحان ملازم آدم”، فذهبت للمنتج مطيع زايد، الذي أنتج فيلم “الشقة من حق الزوجة” وطلبت منه إنتاجه بميزانية ضئيلة جدا.

وأضاف عمر خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، انه كانت هناك ممثلة أخرى مرشحة للدور قبل الفنانة ياسمين عبد العزيز، وسحبت منها الدور؛ لأنها اتصلت بفريق العمل، لتسأل أين سيوضع اسمها على أفيش الفيلم.

وأوضح: رشحت فتحي عبد الوهاب لدور “فرحان”؛ لأن الدور كان يحتاج لفنان ملامحه من جنوب مصر، وكان هو الأنسب للدور، ولم يكن يعجبني اسم الفيلم، ولكن لم أُضف له وللاسم؛ احتراما للسيناريست الراحل.

وأشار إلى أن الفيلم نجح جماهيريا، وحصلنا به علي عدة جوائز، و سامي العدل علي المستوي الفني، فنان رائع، وصديق عمر خيرت، ويساعد زملائه في الوسط الفني، وكان ابن بلد، وأطلقنا عليه لقب "أبو الرجولة"، لافتا إلى أن مشاركة حسن حسني بالفيلم؛ أثقل العمل فنيا وأضاف له.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة كل يوم جمعة في الثامنة مساء، تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.

