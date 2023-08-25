المخرج عمر عبد العزيز: فيلم "يارب ولد" لم ينجح تجاريا

قال المخرج عمر عبد العزيز أنه أخرج فيلم يارب ولد ولم ينجح تجاريا أثناء عرضه ولكنه نجح جماهيريا بعد عرضه علي التليفزيون، ومازال محببا للجمهور حتي الآن.

وأضاف عمر خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: أكثر شيء أسعدني في الفيلم أنه أظهر موهبة أحمد راتب الحقيقية فكانت شخصية عيسوي انطلاقه كبيرة في حياته الفنية، كما أنني اخترت إكرامي لأستفيد من اسمه وشهرته كنجم كرة قدم فهو أيضا يتمتع بخفة دم وكنت شاركت معه كمساعد مخرج من قبل هو وعادل إمام و فريد شوقي في فيلم رجل فقد عقله وبالفعل نجح في دوره كما كان مطلوب منه.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة كل يوم جمعة في الثامنة مساء، تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.