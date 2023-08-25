عمر عبد العزيز: رشدي أباظة عمل الكثير من المقالب في فيلم «عالم عيال عيال»

قال المخرج عمر عبد العزيز إنه عمل كمساعد مخرج في فيلم “عالم عيال عيال”، ورفع أجره وقتها إلى 100 جنيه.

وكشف عبدالعزيز كواليس الفيلم قائلاً: شارك في الفيلم عدد كبير جدا من الأطفال، منهم محسن محيي الدين، وكان الفنان رشدي أباظة هو الطفل الأعظم بالفيلم، وكان يفعل الكثير من المقالب في فريق العمل، وأخوه فكري أباظة، كان صديقه ودفعته بمعهد الفنون المسرحية، فكان يعرفه على المستوي العائلي أيضا.

وأضاف عمر خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: عملت أيضا مساعد مخرج في فيلم “البعض يذهب للمأذون مرتين”، موضحا أن علاقته بعادل إمام تماثل علاقته بأخيه المخرج محمد عبد العزيز فهو إنسان بسيط جدا وعلاقته رائعة مع الجميع وفنان ذكي جدا ومجتهد ويذاكر أدواره جيدا وكان يعرف ماله وما عليه.

وأكمل عمر: عملت مع الفنان فريد شوقي كمساعد مخرج في ثلاث أفلام وكان وقتها شابا صغير السن، وكان يمتلك خفة دم غير عادية، وكان يأتي قبل التصوير بأربع وخمس ساعات، فهو كان نجما ويتعامل مع الجميع بشكل يليق بنجوميته.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة كل يوم جمعة في الثامنة مساء، تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.

