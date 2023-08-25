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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عمر عبد العزيز: فكرة فيلم مرعي البريمو تقليدية.. وهذه نصيحتي لمحمد سعد

المخرج عمر عبد العزيز
المخرج عمر عبد العزيز

أكد المخرج عمر عبد العزيز أن  فيلم مرعي البريمو بذل به مجهود كبير ولكن فكرته ليست جديدة وهذا أخطر شيء يتعرض له أي عمل، فمحمد هنيدي فنان كبير ويملك الكثير ليقدمه، مشيرا إلى أنه لم يشاهد  فيلم بيت الروبي ولكن الفيلم ناجح في صالات العرض وأثار إعجاب الجمهور ، أما فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين لكريم عبد العزيز فلم يعجبه.

 

وأضاف عبد العزيز خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: سعيد للمستوى الذي وصل له كريم عبد العزيز، نظرا لاختياراته لأعماله ونضوجه كممثل، مؤكدا أنه أهم ممثل في مصر ، وهو يستعد لتقديم عمل جديد اسمه الحشاشين للكاتب عبد الرحيم كمال، ويعتقد أن هذا العمل سيكون نقلة كبيرة في حياة كريم عبد العزيز، لأنه نجم شباك ويحقق أعلى إيراد أفلام في مصر.

 

وأضاف: محمد سعد من أهم الممثلين في مصر و لكنه يتمني ان يترك نفسه لمخرجين جيدين و أن يخرج نفسه القالب الذي وضع نفسه فيه، مؤكدا أنه أبهره في فيلم الكنز وخروجه من شخصية اللمبي سيجعله علي الخريطه الفنية بشكل أكبر.

 

وأشار إلى أن مسلسل الكبير أوي الجزء الأول لطيف وناجح جدا وأحمد مكي موهوب ولكن يجب ألا يكرر نفس الأدوار مرة أخرى، حيث استنزف مكي  سنوات من عمره في نفس الشخصيات ، و يحتاج أن يضع نفسه علي الخريطه الفنية بشكل جديد.

 

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة كل يوم جمعة في الثامنة مساء، تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب. 
 

عمر عبد العزيز فيلم مرعي البريمو محمد هنيدي محمد سعد الإعلامية إيمان أبو طالب

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