بدعوة من تبون.. رئيس بنين يزور الجزائر لبحث أزمة النيجر

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الجمعة في بيان لها، عن زيارة مرتقبة للرئيس البنيني، باتريس تالون، إلى الجزائر، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون, من أجل إعطاء انطلاقة نوعية جديدة للعلاقات بين البلدين.

وصل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الجمعة إلى بنين في محطته الثانية ضمن جولته الأفريقية التي بدأها بنيجيريا ومن المنتظر أن يختتمها بزيارة غانا في إطار المساعي الجزائرية لحل الأزمة في النيجر بالطرق السلمية.

وقالت الخارجية الجزائرية إن "عطاف" أجرى محادثات مطولة مع نظيره البنيني باكاري أجادي أوشلغون, "تطرق خلالها الوزيران لزيارة الرئيس باتريس تالون إلى الجزائر بدعوة من أخيه الرئيس عبد المجيد تبون"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.

واتفق الطرفان على "طرق التحضير الناجع لهذه الزيارة من أجل إعطاء انطلاقة نوعية جديدة للعلاقات بين الجزائر والبنين", حسب البيان.