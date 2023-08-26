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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقاش ومقاول.. سامح حسين يكشف عن مهن عمل فيها قبل التمثيل

الفنان سامح حسين
الفنان سامح حسين

قال الفنان سامح حسين، إنه يحب المغامرة والتجارب الجديدة في حياته بشكل عام، وليس فقط المهنية، إذ أنه بعد عمله كمذيع في أحد القنوات يحاول أن يظهر بشكل مختلف من خلاله، لافتا إلى أن المغامرة تظهر بشكل قوي في أغلب أعماله، إذ أنه يعمل في أعمال فنية ما بين رومانسي، ودراما، وكوميدي وما شابه. 

سامح حسين: تخرجت من كليتين وليس واحدة فقط 

وأضاف "حسين"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي محمد علي خير في برنامج "المصري أفندي" المذاع عبر قناة المحور، أنه تخرج من كليتين وليس واحدة فقط إذ درس في كلية الحقوق جامعة عين شمس، ومن ثم كلية الآداب قسم المسرح شعبة التمثيل والإخراج، إذ بدأ في كلية الحقوق رغبة في تنفيذ ما يطلبه الأهل، واستفاد منها كثيرًا في تكوين شخصيته، "الكلية خلتني أعرف يبقى ليا رأي، عشان كنا بندرس رأي فقهاء والرأي الآخر". 

وتابع سامح حسين، أنه عمل فترة في مهنة المحامي، ولكنه لم يجد نفسه فيها بالشكل القوي، ولذلك فضل أن يترك تلك المهنة، لافتا إلى أنه نشأ في مدينة شبرا الخيمة، والتي شهدت العديد من المواقف في حياته، والمنطقة شهدت العديد من الطبقات المختلفة. 

وأردف، أنه بدأ في العمل في أواخر مرحلة الابتدائية، إذ أنه عمل في تلك الفترة في مصانع النسيج، ومصانع البلاستيك خلال فترة الإجازات الصيفية، ومن ثم بعدما اشتد عوده بعض الشيء وخاصة خلال فترة الجامعة، وعمل كنقاش، وكمقاول فترة كبيرة في حياته، موضحا أنه استفاد كثيرا من فترة عمله كنقاش، “بطلت النقاشة ومن ثم اشتغلت مقاول بعد كده”. 

وأشار إلى أنه كان طفل مختلف بعض الشيء، إذ أنه كان يحب الدراسة، ويحب القراءة بشكل كبير، “الموضوع وصل لدرجة أن أمي كانت بتحذرني أني لو معملتش كذا مش هتوديني المدرسة، وكانت بتتحايل عليا أنزل اقعد مع صحابي في الشارع شوية”. 

سامح حسين محمد على خير برنامج المصري أفندي قناة المحور المحامي

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نقاش ومقاول.. سامح حسين يكشف عن مهن عمل فيها قبل التمثيل

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