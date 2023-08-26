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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أنوشكا عن «وش في وش»: بيومي فؤاد صاحب أجمل قفشات.. فيديو

الفنانة أنوشكا
الفنانة أنوشكا

كشفت الفنانة أنوشكا تفاصيل دورها فى فيلم وش في وش.

وأشادت أنوشكا خلال لقائها ببرنامج سبوت لايت تقديم الإعلامية شيرين سليمان، والمذاع على قناة صدى البلد، بدورها في فيلم وش في وش قائلة: «الفنانة أمينة هتكون بنتي في الفيلم، وأول مرة أشتغل مع سامي مغاوري، وبيومي فؤاد صاحب أجمل قفشات، ودايما كنا بنقف كتير بسبب القفشات والضحك بين مغاوري وبيومي».

https://www.youtube.com/watch?v=GJIFz1VMXBg

وتابعت: «مخرج الفيلم أطلقت عليه الراقي الصبور، ومواعيد عمل الفيلم كانت طويلة، خصوصا إننا توقفنا فترة بسبب رمضان، لكن العمل كله ممتع ونتمنى ينول إعجاب المشاهدين».

الفنانة أنوشكا

 

وتعليقا على وش في وش أيضا، قال الفنان أحمد خالد صالح، إن الفيلم يشهد أحداث عائلية ويقدم قصة كوميدية يلقى تفاعلا كبيرا وواسعا.

ونوه صالح أن الكاتب وليد الحلفاوي هو من أخرج أيضا؛ وشهد الفيلم متعة كبيرة لأنه يعلم ماذا يريد من القصة وكيفية إدارتها.

انوشكا الفنانة انوشكا فيلم وش في وش وش في وش الإعلامية شيرين سليمان

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