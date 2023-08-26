المصري يتعاقد مع التونسي فخر الدين بن يوسف

أعلن النادي المصري البورسعيدي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن تعاقده مع الاعب التونسي فخر الدينبن يوسف لاعب منتخب تونس ولاعب بيراميدز السابق

وكتب حساب المصري البورسعيدي :"نسر قرطاج لاعبآ في صفوف النسور الخضر".

كشف وائل الخربتاوى وكيل اللاعب إيزى إيمكا لاعب النادي المصري البورسعيدي موقف اللاعب من الاستمرار داخل صفوف الفريق.

وقال وائل الخربتاوي في تصريحات خاصة لصدى البلد، إن اللاعب يمنح الأولوية للنادي المصري لشعوره براحة كبيرةداخل الفريق، مشيرا إلى رغبة اللاعب في الاستمرار في صفوف الفريق.

وتابع :"اللاعب حالياً أنهى فترة الإجازة السنوية و ينتظر تأشيرة الدخول لمصر و هناك محاولات مستمرة من النادى.