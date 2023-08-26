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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بيت للكل يقدم حلقة خاصة من مدينة أريحا

صدى البلد

قدم برنامج "بيت للكل" حلقة خاصة من مدينة أريحا على القناة الأولى المصرية، بمشاركة الإعلاميين شافكي المنيري ولانا عطيات وخالد سكر.

وتم تناول خريطة المدينة من النواحي السياحية والدينية والتاريخية، وكان في حضور الحلقة حسن صالح، رئيس بلدية مدينة أريحا السابق، وإياد حمدان، مدير عام السياحة والآثار في محافظة أريحا.

وأكد حسن صالح، رئيس بلدية مدينة أريحا السابق، أهمية مدينة أريحا كرمزية تاريخية، حيث كانت بداية الإنسان الأول والمكان الذي نشأت فيه أول زراعة وبنى أول منزل وجمعية. 

 

وأشار حسن صالح إلى أن المدينة تحمل معانٍ تاريخية متعددة، حيث تعتبرها القصص التاريخية المصادر اليهودية ملعونة بالنسبة لهم، وأوضح أن المستوطنات اليهودية تحيط بالمدينة من الخارج، ولا توجد مستوطنات داخل المدينة نفسها بسبب الاعتقاد الديني اليهودي بأنها ملعونة بالنسبة لهم.

من جهته، أكد إياد حمدان، مدير عام السياحة والآثار في محافظة أريحا، وجود آثار متعددة في المدينة تمتد من العصور القديمة إلى العصور الحديثة، موضحا أن أريحا تحمل تسلسل تاريخي يشمل فترات ما قبل التاريخ وصولًا إلى العصر الحديث. وأضاف أن المدينة شهدت نشوء الديانة المسيحية، واحتضنت عدة أديرة ومقامات دينية.

 

السياحة والاثار العصور الحديثة العصور القديمة الاولي المصرية مدينة أريحا

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