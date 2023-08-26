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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جمهوريان في الكونجرس يدعوان لرفض طلب البيت الأبيض حول مساعدة أوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية

دعا نائبان جمهوريان في الكونجرس الأمريكي باقي المشرعين إلى رفض طلب إدارة الرئيس جو بايدن بتخصيص مساعدات جديدة لأوكرانيا.

وقال السيناتور جيمس فانس والنائب تشيب روي في رسالتهما إلى مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، إن "الأمريكيين يستحقون أن يعرفوا إلى أين تذهب أموالهم".

ويشير المشرعان إلى أن تصريحات ممثلي الإدارة تدل على أن الدعم الأمريكي لأوكرانيا "لا يوجد له موعد دقيق وهو غير مبني على استراتيجية واضحة ويسعى إلى هدف لم يتم تحديده بعد".

ويقترح العضوان في الكونجرس طرح أسئلة على الإدارة بشأن تطور الهجوم الأوكراني المضاد والاستراتيجية الأمريكية وخطة الإدارة للخروج من هذا الوضع.

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وشددا على أنه لا يجوز على الكونغرس أن يوافق على طلب إدارة بايدن بشأن تخصيص المساعدات الجديدة لأوكرانيا دون أن يحصل على الأجوبة.

ويشترط المشرعان على الإدارة أن ترد على الأسئلة المطروحة قبل أن توجه طلبات جديدة بشأن المساعدات الإضافية لأوكرانيا.

وكان جو بايدن قد وجه إلى الكونجرس طلبا بتخصيص 24 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا. ورفضت مجموعة من الجمهوريين الطلب، وطالبت بايدن بسحبه.

 

​أوكرانيا​ و​روسيا أوكرانيا البيت الأبيض الكونجرس بايدن

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