فرقة وسط البلد تحيى حفلا غنائيا بمهرجان القلعة.. اليوم

تحيى فرقة وسط البلد اليوم السبت حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان محكى القلعة والذى يقام برعاية دار الاوبرا المصرية.

حل الفنان هاني عادل، ببرنامج “أنا والقناع”، والمذاع عبر قناة الحياة للحديث حول العديد من الموضوعات الخاصة بحياته الفنية والشخصية.

وتحدث هاني عادل، عن علاقته بفرقة وسط البلد، قائلا: "لم أنفصل عن الفرقة لأنها عائلتي، أعمل هناك منذ 26 سنة، كنت أتدرب مع أفرادها في المقهى عندما لم يكن لدينا أموالا لتأجير غرفة بروفات، أكلت معهم وعشت معهم في البيت نفسه".

وأكمل: "مش عاوز أطلع مع الفرقة والناس تطلب مني أغاني عاملها بنفسي، ولما هعمل حفلات لوحدي مش هغني فيها أي أغنية لفرقة وسط البلد".

وسط البلد فى الأردن

واحتفل وسط البلد مع الجمهور الأردني بالعرض الأول لأجدد أغنياتها "ع الوعد" التي طرحتها مؤخرًا بشكل فيديو كليب مصور، يشهد عودتها للساحة الغنائية بعد غياب طويل عن آخر إصداراتها.

كما تمهد الأغنية الجديدة لبشائر أجدد ألبومات وسط البلد بعد مايزيد عن سبع سنوات منذ ظهور ألبومها الأخير.

فرقة وسط البلد

وتغنت فرقة وسط البلد، خلال أغنية "ع الوعد" بكلمات الشاعرة آمار مصطفى وفكرة الكليب والأغنية للنجمة اللبنانية دياموند عبود.

يعد العمل أول تعاون بين وسط البلد وجاما ميوزيك للمنتج محمد جابر، ويحمل الكليب حالة من النشوة والبهجة في بساطته ورقصاته.