بدء الدراسة في محافظات قطاع غزة |صور

بدأ الطلبة في قطاع غزة الانتظام في الدراسة اليوم السبت 26 أغسطس 2023 حيث توجه أكثر من 625 ألف طالب وطالبة، إلى مقاعد الدراسة في جميع محافظات قطاع غزة، لبدء العام الدراسي الجديد 2023-2024.

وأكدت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، أن من بين هؤلاء الطلبة 305 آلاف في المدارس الحكومية، موزعين على 448 مدرسة، ونحو 300 ألف في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، موزعين على 228 مدرسة، و21 الفا في المدارس الخاصة، ويبلغ عددها 67 مدرسة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن عدد المعلمين والمعلمات الإجمالي بلغ أكثر من 22 ألفا، موزعين على 12 ألفا في المدارس الحكومية، و9300 معلم/ة في مدارس الوكالة، و1300 معلم/ة في المدارس الخاصة.

وافتتح خلال العام الجاري ثلاثة مباني مدرسية جديدة، وست مدارس مباني قائمة، في إطار مواكبة الزيادة السكانية والحد من الكثافة العددية في الصفوف داخل المدارس.

يذكر أن الدراسة في الضفة الغربية بدأت الأسبوع الماضي، حيث بلغ عدد الطلبة الذين التحقوا بمقاعد الدراسة في المدارس الحكومية، وفي مدارس وكالة الغوث، وفي المدارس الخاصة أكثر من مليون وأربعمئة ألف طالب.