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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لماذا تستهدف الطائرات بدون طيار العاصمة الروسية؟

صدى البلد

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إنها دمرت طائرة بدون طيار  فوق منطقة بيلجورود المتاخمة لأوكرانيا، والتي تتعرض بانتظام لإطلاق النار.  

ونشرت الوزارة على “تيليجرام”: "تم إحباط محاولة من قبل النظام الأوكراني لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار ضد مواقع على الأراضي الروسية".

وقال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، في وقت مبكر من اليوم، السبت، إن الدفاعات الجوية الروسية دمرت طائرة بدون طيار لدى اقترابها من موسكو.

وكتب سوبيانين على “تيليجرام”: "الليلة، دمرت قوات الدفاع الجوي طائرة بدون طيار عند اقترابها من موسكو في منطقة استرينسكي".

وأضاف: "مبدئيا لم تقع إصابات أو أضرار. وتعمل خدمات الطوارئ في الموقع".

ونادرا ما تم استهداف موسكو خلال المراحل الأولى من الصراع في أوكرانيا على الرغم من تصاعد الهجمات في الآونة الأخيرة.

وتعرضت العاصمة ومناطق روسية أخرى لوابل من هجمات الطائرات بدون طيار الأوكرانية في الأيام الأخيرة بعد أن تعهدت كييف في وقت سابق من هذا الصيف بـ "إعادة" الصراع إلى روسيا.

 

إرهاب إصابات إرهابي الدفاعات الجوية الروسية الاوكران الأراضي الروسية

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