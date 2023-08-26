مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم بأسوان

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر نتيجة وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة بإدفو شمال أسوان.

وعلى الفور، توجهت سيارة الإسعاف لنقل جثتمان المتوفى إلى المشرحة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة بإدفو، ما أسفر عن مصرع شاب وإصابة آخر.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصاب إلى مستشفى حورس لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، بينما تم نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة إدفو العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلي للوفاة واستخراج تصريح الدفن.