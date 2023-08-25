الشباب والرياضة بأسوان تنفذ مسابقة أبحاث عن الصحابة

قام مركز شباب الجعافرة التابع لإدارة شباب دراو شمال أسوان بتنفيذ مسابقة أبحاث عن الصحابة للمرحلة السنية من 18 إلى 35 سنة، وقام بالتحكيم فى المسابقة فاطمة عبدالشافي محمد وذلك ضمن فعاليات " صيف شبابنا ".

وكان عدد المشاركين 12 عضو ويأتى هذا من منطق حرص وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بأدوارها على أكمل وجه وإتاحه الفرصه أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعيه وجعل الرياضة أسلوب حياة توجيهات ناصر سليم وكيل وزارة بأسوان، وأفراح سيد حسن وكيل المديريه للشباب وتعليمات عاطف أحمد محمد يونس مدير إدارة شباب دراو.

صيف شبابنا

وكان قد عقد عبدالكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان اجتماعاً مع موجهى عموم المواد الدراسية وموجه عام التربية الفنية ومدير إدارة التربية الخاصة ، بحضور فيصل نعيم مدير عام التعليم العام ،وذلك لمتابعة عدد من الموضوعات فى ضوء استعدادات المديرية للعام الدراسى الجديد 2024/2023.

استهل وكيل الوزارة الاجتماع بالترحيب بجميع الحضور ، ثم تناول حركة النقل والانتدابات للموجهين والمعلمين وفق القواعد طبقاً للقرار الوزارى رقم 202 لعام 2013، حيث أكد وكيل الوزارة أنه يتم مراعاة الحالات الإنسانية عند التطبيق(ندب جزئى)بين الإدارات والمديريات.

أنشطة

كما استعرض لطفى مع الحضور مشكلة العجز فى أعداد المعلمين، وخاصة مواد الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية والدراسات واللغة الألمانية، وتابع معهم معدلات العجز بالإدارات وتحديد نسب كل إدارة من العجز ،وطالبهم بالعمل على تحقيق التوازن من خلال دراسة وتوزيع عادل لمعدلات الأنصبة ، وكذلك ضرورة قيام كل توجيه على حدة بعمل خطة تكثيف للمادة الدراسية بالمدارس التى تعانى عجزاً من بداية العام الدراسى حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب، وأشاد بخطط تكثيف المواد الدراسية التى تم تنفيذها العام الماضى وخاصة تجربة توجيه اللغة الانجليزية بدراو .

وأشار وكيل الوزارة لاستكمال مبادرة القوافل التعليمية التى تنفذها المديرية بشكل أسبوعى بالمناطق النائية والحدودية كوادى الصعايدة والعبور بادفو ، ووادى خريت وأبى سمبل والآمال والحكمة بنصر النوبة ، والغروب بدراو بالإضافة إلى منطقة وادى العلاقى والتى تخدم ٥ قرى فى ضوء دورها لتقديم فرص تعليمية متساوية ومتكافئة لجميع أبنائنا الطلاب حيث تقوم القوافل التعليمية التى تتمثل فى موجهى المواد الأساسية بالإضافة إلى 2 من موجهى الصفوف الأولى بتكثيف وشرح المناهج لطلاب تلك المناطق بالاستعانة بوسائل ومعينات تعليمية حديثة .