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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تجري مناورات قطبية لصد السفن الأجنبية

صدى البلد

 
ذكرت وكالة أنباء انترفاكس اليوم السبت أن الأسطول الشمالي الروسي أجرى مناورات بحرية في بحر بارنتس هذا الشهر بهدف منع مرور السفن الأجنبية وغير المصرح بها.

وذكرت وكالة إنترفاكس نقلا عن الخدمة الصحفية للأسطول الشمالي أن المدمرة فايس أدميرال كولاكوف "تدربت على صد تصرفات سفينة دخيلة وهمية" في المحيط المتجمد الشمالي قبالة السواحل الشمالية للنرويج وروسيا.

وقالت انترفاكس إن التدريبات بدأت في العاشر من أغسطس دون أن تذكر موعدا نهائيا لها.

وقالت إنترفاكس إن الأسطول يعتزم إجراء المزيد من التدريبات "للدفاع عن المناطق الجزرية والقارية الروسية في القطب الشمالي، وكذلك لضمان سلامة الملاحة البحرية وأنواع أخرى من الأنشطة الاقتصادية البحرية الروسية في منطقة القطب الشمالي.
 

أسطول الشمال البحرية الروسية الأسطول الشمالي الروسي وكالة أنباء إنترفاكس بحر بارنتس

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