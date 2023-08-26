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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. 5 أيام على انتهاء الصيف أرصاديا

السعودية
السعودية

ذكر عقيل العقيل، المحلّل بالمركز الوطني للأرصاد بالسعودية، أنه بقيت 5 أيام على انتهاء فصل الصيف أرصاديًّا، وهذا لا يعني سرعة انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، بل تحتاج إلى معدل شهر كامل للإحساس بانخفاض الحرارة.

وأضاف العقيل - وفق صحيفة “سبق” - أنه في بعض الأحوال يشهد شهر سبتمبر مع دخول الخريف تسجيلَ درجات الحرارة قرابة الـ50 مئوية؛ مثلما حدث في العام 1025 في مكة المكرمة، حينما سجلت الحرارة 49.8 مئوية في نفس الشهر.

وتابع: “قد نحتاج إلى شهر كامل لبدء الإحساس بانخفاض واضح وملحوظ في درجات الحرارة، خاصة الحرارة العظمى على مناطق شمال البلاد”.

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