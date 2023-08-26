الأرصاد السعودية تشهر إنذارا باللون الأحمر لسكان مكة

أشهر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية "إنذارا أحمر"، بعد ظهر اليوم السبت في منطقة مكة، منبها من احتمالية سقوط أمطار غزيرة ورياح وبرد.

جاء ذلك في تدوينة للمركز الوطني للأرصاد على صفحته الرسمية بمنصة أكس؛ حيث نبه فيها إلى أن الإنذار يبدأ الساعة 12 ظهر السبت إلى الساعة 8 مساء اليوم ذاته بالتوقيت المحلي.

وبينت وكالة الأنباء السعودية أن الحالة الجوية ستشمل مناطق "مكة المكرمة و محافظات الطائف وأضم والعرضيات وميسان والكامل".

وأشارت الوكالة السعودية إلى أن "مديرية الدفاع المدني بالمنطقة دعت من جهتها الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية".