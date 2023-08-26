لا تعرف الغيرة في الحب.. أعرف مع هالة حافظ معلومات مهمة عن الأبراج| فيديو

تحدثت هالة حافظ، خبيرة علم الفلك والأبراج، في لقاء عبر “صدى البلد” عن مميزات خاصة تتعلق بالابراج والعاطفة.

أبراج لا تعرف الغيرة في الحب

اشارت هالة حافظ، ان المرأة بطبعها غيور ولكن أنثى برج العذراء تستطيع التجاهل، وتتمكن في إخفاء غيرتها على الشريك بدرجة امتياز.

بينما رجل برج الميزان، يجيد إخفاء الغيرة، ويظهر برود المشاعر بدقة كبيرة.

وعلى النقيض الاكثر غيرة في الحب، هم مواليد برج العقرب، والقوس، والجوزاء، والحمل.

أبراج لديها قدرة في حل المشكلات

مولود الثور يتمتع بصبر أيوب لذلك هو أكثر قدرة على تخطي اي مشكلات، يليه مولود الجدي.

ويعتبر مولود الأسد ايضاً من الأكثر قدرة على حل المشكلات بطاقته واصراره، والحمل بديناميكية ايجاد الحلول مع كل أزمة.