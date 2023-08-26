تنسيق المرحلة الثالثة 2023 | جامعة حلوان تكشف تفاصيل برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية بكلية الحقوق.. ومجالات عمل الخريجين

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 :

حقوق حلوان تكشف تفاصيل برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية

عميد حقوق حلوان تعلن شروط الالتحاق ببرنامج الدراسات القانونية

جامعة حلوان تكشف مجالات عمل خريجي الحقوق لطلاب تنسيق الجامعات 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء تقليل الاغتراب ٢٠٢٣للمراحل الأولى والثانية ٢٠٢٣ بـتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ .

وينطلق تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، بعد مرور 72 ساعة من إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب للمرحلة الأولى و الثانية من تنسيق الجامعات ٢٠٢٣ .

و يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ المرحلة الثالثة عن الكليات المتاحة لطلاب شعبتي “ العلمي . الادبي ” و من افضل الكليات المتاحة بتنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣ كلية الحقوق.

و كشفت جامعة حلوان لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣ عن برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية بكلية الحقوق و تفاصيل الدراسة به و أهدافه و الوظائف المتاحة للخريجين .

حيث أوضحت كلية الحقوق جامعة حلوان ان برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية يهدف الي تدريس مقررات أصول البحث العلمى والتدريب على الصياغة القانونية وكتابة العقود واكتساب مهارات اللغة القانونية الإنجليزية، ومبادىء الترجمة القانونية، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة أمل لطفي عميد كلية الحقوق.



و كشفت الدكتور امل لطفي عميد حقوق حلوان انه يتميز برنامج الدراسة باللغة الإنجليزية بقدرته على تأهيل الطلاب للعمل فى مكاتب المحاماة الدولية والمحلية والشئون القانونية بالشركات والبنوك، والتميز عند التقديم للخارجية والنيابة العامة والإدارية ومجلس الدولة.

وتابعت عميدة كلية الحقوق ان برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية يعمل علي دراسة الأنظمة القانونية للولايات المتحدة وانجلترا مع المقارنة بالنظام القانونى المصرى، بالإضافة إلى وجود خبرات كبيرة من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على شهادات علمية من جامعات إنجليزية وأمريكية.



ونوهت الدكتورة امل لطفي ان برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية الطلاب المصريين الحاصلين على الثانوية العامة أو وما يعادلها من مصر او الخارج او تلك التي تدرس مناهجها بلغة اجنبية بشرط ألا يقل مجموعه في اللغة الإنجليزية عن 80 % من الدرجة النهائية، بحيث يكون قبول الطلاب وفقاً لمجموع الثانوية العامة وفي حالة التساوي في المجموع يفضل الأعلى في درجات اللغة الإنجليزية. كما يجوز قبول الطلاب الوافدين من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها من دولة أخرى، كما لا يجوز قبول تحويل طلاب باقين للإعادة او مفصولين من نفس الكلية او من كليات أخرى.

ويقوم نظام الدراسة بالبرنامج على نظام الساعات المعتمدة وتكون مدة الدراسة في البرنامج أربع سنوات جامعية، بحيث تكون السنة الدراسية فصلين دراسيين، ويجوز تنظيم فصل دراسي صيفي وفق الإمكانات البشرية والمادية المتاحة وبما لا يجاوز مقررين دراسيين.

ويشترط لإنهاء متطلبات التخرج يجب على الطالب إنهاء عدد 136 ساعة معتمدة بمعدل تراكمي لا يقل عن تقدير (4:2) للحصول على درجة الليسانس في الحقوق، وتكون الحد الأدنى للساعات المعتمدة التي يسجلها الطالب في أي من الفصول الدراسية لا يقل عن (12) ساعة معتمدة، والحد الأقصى للساعات المعتمدة التي يسجلها الطالب في أي من الفصول الدراسية لا يزيد على (20) ساعة معتمدة، ولا تزيد على عدد ساعات مقررين في الفصل الدراسي الصيفي.